Pronájem auta na dovolené v cizině. Jak na finty autopůjčoven?

Nejčastěji se půjčovny "hojí" na předraženém nebo nespotřebovaném palivu, dodatkových pojistkách či pronájmu dalšího vybavení. Třeba taxa za jednodenní zapůjčení navigace může stát stejně jako polovina denní sazby za auto. Levné tarify všeobecně trpí nízkým krytím pojistek, vysokými zálohami nebo fintami s palivem. Přitom u jen o trochu dražších tarifů může být všechno v ceně. Pečlivý výběr je tedy na místě.

V některých destinacích si pouliční půjčovny berou jako záruku pro případné škody do zástavy pas či jiný doklad. V tomto případě pozor, často jeho vrácení podmiňují zaplacením škody za různé škrábance, které již na autě byly. Důrazně doporučujeme před zapůjčením auto prohlédnout, poškození zapsat do protokolu, i když bude pracovník půjčovny tvrdit, že to není potřeba. Velmi vhodné je i celé auto detailně vyfotit.

Přestože budete mít dopředu (přes internet) uhrazenou celou částku, tak vám na pobočkách půjčoven, kde si auto budete vyzvedávat, mohou začít nabízet další doplňkové služby. Od upgradu kategorie auta přes GPS, připojištění až třeba po předběžnou úhradu spotřebovaného paliva. Nic z toho ale již brát nemusíte, nabídka je dobrovolná, ač se může obsluha snažit sebevíc.

Asi největším bočním příjmem autopůjčoven je dnes palivo. Dříve bylo standardem půjčit auto s plnou nádrží a s plnou ho i vrátit. V případě nevrácení auta s plnou nádrží si pak půjčovna účtovala za doplnění s poměrně tučnou přirážkou za každý doplněný litr paliva. Tento systém samozřejmě funguje i nadále, ale platí spíš pro vyšší tarify. V případě těchto tarifů pak některé půjčovny nabízí při převzetí auta předplacení paliva na přepážce za většinou výhodnou cenu, nemusíte se při vracení zdržovat na pumpě. Ale co neprojedete, jde na váš účet.

Nejlevnější nabídka německého serveru billiger-mietwagen.de pro Barcelonu na týdenní pronájem v polovině září. Nejnižší cena je 96 eur za miniauto s jen částečnou pojistkou a tradičním režimem pro palivo: plná/plná. Stačí ale připlatit tři eura za celý pronájem a v ceně je pojistka bez spoluúčasti. Opět s režimem paliva plná/plná.

Mezinárodní řidičák Mimo Evropu je nutné mít sebou i mezinárodní řidičský průkaz (pozor, vždy i s národním průkazem). Celosvětová varianta stojí 50 korun a platí jeden rok od vystavení. Mezinárodní řidičák může (často bude) požadovat již půjčovna, nutný je pak při policejní kontrole.

Velmi oblíbeným trikem půjčoven jsou také tarify, u kterých je podmínka zaplacení první nádrže při vyzvednutí auta. Palivo se platí samostatně (není započteno v ceně výpůjčky) a cena je, jak jinak, značně vyšší, než obvykle stojí v dané destinaci. Auto se pak vrací s prázdnou nádrží, respektive pokud palivo nevyjedete, většinou nic zpátky nedostanete. Nepřekvapí, že tyto tarify platí často pro krátkodobé výpůjčky, takže i přes velmi nízkou samotnou sazbu půjčovného nejsou tyto tarify příliš výhodné.

Třetí možností jsou tarify, v jejichž ceně je započtena i plná nádrž paliva a auto se vrací s prázdnou nádrží. U krátkých výpůjček to opět nemusí být výhodné, co nespotřebujete, je ziskem půjčovny.

Na co se naopak dnes už příliš nehraje, jsou ujeté kilometry. V drtivé většině případů jsou auta půjčována s neomezeným počtem ujetých kilometrů. Výjimky lze občas najít u speciálních kategorií aut (sportovní) a na některých exotických místech.

Kde půjčovat

Pokud cestujete s cestovkou, je asi nejjednodušší možností půjčit si auto přes ni, respektive na místě přes delegáta. Ceny jsou sice vyšší, ale pro jednodenní zápůjčku je asi zbytečné hledat někde jinde. A to především tehdy, když cestovka zajistí přistavení vozidla před hotel a následně pak i jeho odevzdání v hotelu. V každém případě si ale porovnejte ceny s konkurencí, a to hlavně při delších pronájmech. Můžete ušetřit značné částky.

Kde hledat www.kayak.de www.billiger-mietwagen.de www.autoeurope.com www.travelsupermarket.com www.rentalcars.com Weby autopůjčoven: Sixt, Hertz, Alamo, Budget, Europcar, Avis a další

Ve většině prázdninových destinací si lze auto půjčit v pouličních půjčovnách. Někde je jedna na druhé, jinde je budete třeba i hledat. Ceny místních půjčoven mohou být výhodné, ale dobře si ověřte míru pojištění, stav auta a záruky. Ne vždy nabízené pojistky dostatečně pokrývají možné škody. Pultové sazby síťových půjčoven naopak bývají vysoké a vyplatí se buď hledat místní zprostředkovatele (cestovní a turistické agentury) nebo objednávat přes internet.

Půjčovna neznámá Zprostředkovatelé často neuvádějí, kdo konkrétně vám auto půjčí. To se dozvíte až po zaplacení a obdržení voucheru. Není to příliš podstatné, ale třeba u letištních poboček mohou být některé hned u terminálu a jiné třeba několik kilometrů daleko. Na místo vás sice odveze autobus, ale se zdržením musíte počítat.

Pro delší výpůjčku je nejlepší variantou vybrat auto přes některého ze zprostředkovatelů, výběr uvádíme v tabulce. Můžete zkusit i weby mnohých mezinárodních autopůjčoven, většinou ale mívají sazby vyšší než zprostředkovatelé. Někdy však i u nich můžete narazit na zajímavou akční nabídku. Pro věrné zákazníky mívají řetězce autopůjčoven slevy, stejně jako pro majitele podporovaných věrnostních programů aerolinek. I proto se vyplatí porovnat víc nabídek.

Zprostředkovatelé fungují podobně jako vyhledávače letenek a hotelů, dokonce mnohé takové vyhledávače nabízejí i pronájmy aut. V těch globálních najdete auta pro většinu míst světa, ale u exotických míst nemusí být nabídka dostatečně široká. Naopak v evropských přímořských letoviscích nebo velkých městech na vás vyhledávače vyprsknou tisíce možností. A platí, že ty nejlevnější nemusí být ty nejvýhodnější.

Typ auta

Vyjma pouličních půjčoven nebo přímo poboček mezinárodních půjčoven třeba na letištích málokdo a málokdy garantuje typ půjčeného auta. V nabídkách jsou nějaká auta vždy vyobrazena, ale ve skutečnosti to může být cokoliv jiného, co v daném regionu zhruba odpovídá inzerovanému autu.

Mládež to má dražší Mnohé půjčovny odmítají zákazníky mladší 21 let. A do 24 let (někdy až 25 let) se většinou platí tučná přirážka. U levnějších tarifů to může být až 100 procent navíc.

Auta je tedy potřeba vybírat podle třídy či schopností, co mají zvládnout. Ne každé SUV je opravdu auto s pohonem na čtyři kola a takový kabriolet může být VW Beatle, ale taky Ford Mustang. Pokud trváte na konkrétních vlastnostech, budete muset většinou volit vyšší tarif. Třeba u čtyřkolek bývá jistotou Jeep Wrangler nebo Grand Cherokee. Ale třeba v USA populární a levnější Jeep Patriot už může mít náhon jen jedné nápravy. V Evropě či Asii pak čtyřkolkou může být malinkaté Suzuki Jimny.

Jiný kraj, jiný mrav. Na malajsijském ostrově Langkawi půjčují prapodivná auta. Na obrázku je čínský vůz značky Chery, který je dost okatou kopií první generace Seatu Toledo. Pro klidné ostrovní silnice je ale za 300 korun na den akceptovatelnou volbou. Od letištního terminálu vás často k samotné půjčovně odvezou bezplatné autobusy. Jestli je nutné nejprve vyhledat stánek půjčovny v terminálu letiště, anebo se rovnou odebrat k autobusu, se dozvíte z voucheru.

Velikost auta neberte na lehkou váhu. Krátké vyjížďky asi přežijete ve čtyřech i v nejmenších autíčkách, ale pokud budete autem cestovat, tak počítejte i s velikostí kufru. I tento údaj půjčovny obvykle uvádějí, opět ale se ale může stát, že v rámci kategorie můžete dostat auto, které bude mít kufr stísněnější než inzerovaný standard pro danou třídu. Pro delší cestování je proto lepší volit auto o jednu třídu vyšší.

U některých tarifů je přímo uvedeno, že v ceně je upgrade na vyšší kategorii, pokud bude auto na pobočce k dispozici. Pravděpodobnost úspěchu je velká, ale nikdy stoprocentní. Občas se pak stane, že bezplatný upgrade dostanete jen tak, třeba pro nedostatek aut vámi objednané třídy.

Placení a pojištění

Největší zádrhele mohou nastat při placení auta a v případě nehody při pojistce se spoluúčastí. Placení u zprostředkovatelů i autopůjčoven na internetu je snadné, postačí jakákoliv platební karta s povoleným placením na internetu. Většinou se platí dopředu, občas si ale zprostředkovatel vezme jen malou zálohu a zbytek se doplácí na místě v pobočce půjčovny. Doporučujeme vybírat takové nabídky, které umožňují storno výpůjčky s minimálními poplatky nebo zcela zdarma.

Řídí jenom jeden Standardně platí, že auto z půjčovny může řídit jen ten, který uzavřel smlouvu. Druhý a další řidič je za poplatek, ale místně existují výjimky. V USA je to třeba Havaj. Další řidiči ale musí být napsáni na smlouvě. Některé tarify taktéž mohou obsahovat poplatek za druhého řidiče.

To ale není vše. Alespoň minimální zálohu na škody si bere téměř každá autopůjčovna. A v drtivé většině je k tomu potřeba platební karta. Bezproblémová je kreditka a z praxe nejsou problémy ani s embosovanými debetními kartami. Naopak elektronické karty mnohé půjčovny neakceptují (v USA je to téměř pravidlo) a auto vám s takovou kartou nepůjčí, ač je třeba dopředu zaplaceno. Někdy to lze vyřešit složením zálohy v hotovosti, záleží na zemi a konkrétní pobočce.

U stoprocentních pojistek si tak jako tak půjčovny blokují na kartě okolo 100 dolarů, u pojistek se spoluúčastí pak většinou její výši. A to může být klidně i ekvivalent 1 000 dolarů. Pozor, tento zůstatek musí být na kartě dostupný.

S výší zálohy souvisí pojistky. Kdo má odvahu a dost peněz na úhradu případných škod, může risknout výpůjčku bez pojistky. Ale není to obvyklé, mnoho půjčoven auto bez alespoň částečné pojistky nepůjčí. Pozor je třeba dávat v exotických destinacích a hlavně u pouličních půjčoven. Většina aut v půjčovnách je ale pojištěna. Vždy by to mělo být povinné ručení pro škody způsobené ostatním a pak samotné pojištění auta, tzv. havarijní pojistka.

Velký agregátor rentalscar.com umí i češtinu. Ale jeho nabídka pro týdenní zápůjčku v Barceloně uprostřed září není moc výhodná. Nejnižší cena startuje na 111 eurech a v ceně není povinná koupě nádrže paliva při převzetí auta. Pro vyhledávání je dobré začít na některém portálu, který projíždí nabídky více společností. Zde je to německá mutace webu Kayak, můžete zkusit i globální verzi a pozor, ceny se mohou drobně lišit.

Vyšší tarify mívají ještě speciální pojištění třeba pneumatik, skel, podvozku a dalších částí auta. Takže ani plná havarijní pojistka bez spoluúčasti není úplně stoprocentní ochrana. Bez připojištění budete platit píchlou pneumatiku nebo rozbité přední sklo od kamínku. Často přímo na pobočce vám budou nabízet další připojištění, nejčastěji posádky, a pak silniční asistenci pro případ poruchy. Některé tarify ale obsahují i tyto nadstandardní služby.