Půda pod Seattlem poklesla

15:20 , aktualizováno 15:20

Americké město Seatle se po středečním zemětřesení posunulo o pět milimetrů k severovýchodu. V pátek to podle dnešních informací agentur prohlásili dva profesoři seizmologie na washingtonské univerzitě. Podle profesorky Meghany Millerové a profesora Charlese Rubina se dvě lokality u Seattlu - Bellevue a Redmond - posunuly o osm milimetrů východně. Vyplývá to z údajů, které oba vědci získali z pozičních detektorů, které jsou s to nepřímo zaznamenat tlaky a změny v zemské kůře.