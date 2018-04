Ptičij rynok nabízí zvířata všeho druhu

Chovatelka Taťjana nabízí štěňata kavkazských ovčáků.

Kopečky červíků se hýbou v pravidelných hromádkách na dlouhých dřevěných stolech. Stařečkové stojí s rybičkami ve skleničkách, babičky s koťaty v krabičkách, děti s myškami v dlaních. Taková je chudší část rynku. Místo je zde buď zdarma, nebo jen za symbolický poplatek. Další části tržiště jsou však méně sentimentální. Klece plné perských, siamských či kanadských koček s rodokmeny, psi a feny s medailemi na krku, kanárci a papoušci všech barev a druhů jsou poměrně šokující podívanou. Překvapuje zejména množství. Sotva by některý obchod dokázal pojmout takový počet rozmanitého zvířectva najednou. "Ten sortiment nikoho nenechává lhostejným," libují si provozovatelé."Jsme jediné specializované tržiště s domácími zvířaty na světě. Naše práce je ale na pokraji altruismu. Neděláme ji pro peníze, ale pro požitek. Nabízíme lidem za málo peněz spoustu potěšení. Milovníci zvířat to velmi oceňují," říká ředitel tržiště Dmitrij Glazkov. Podle jeho slov vedení trhu záměrně snížilo ceny na prodejní místa, aby umožnilo i nejchudším Moskvanům přivydělat si prodejem zvířectva."Lidé sem nosí kočičky i psíky, křečky i rybičky. Když někdo nemá tu možnost se o zvířata postarat, nemusí je zabíjet. Mohou je buď prodat, nebo darovat. My jim to rádi umožníme," říká.Obvykle je na Ptičím rynku velká tlačenice. Otevřen je jen o víkendu a Moskvané sem mnohdy chodí se zdarma pokochat výstavními kousky. Setkávají se zde také chovatelé z četných klubů a hledají se kontakty. Například na pořadatele zakázaných psích zápasů. O tom ale vedení hovoří nerado."Psí zápasy jsou v Rusku zakázány. Požadavky na zprostředkování podobných kontaktů odmítáme. Už o to ani není zájem," tvrdí náměstek ředitele tržiště Andrej Polikarpov.Situace na samotném tržišti ale svědčí o opaku. V kójích je spousta psů, které jejich majitelé prezentují jako perfektní bojovníky. Několik stánků nabízí videokazety s psími zápasy, kterých se účastnil předváděný exemplář, či jeho potomci.Psi jsou skutečnou chloubou Ptačího rynku. Samuraj, asi metrákový kavkazský vlčák s kupírovanýma ušima, se tváří sveřepě a štěká jako pominutý. Jeho úkolem je udělat dobrý dojem na zákazníky; je totiž živý vzor. Jeho panička, Taťjana Krivoručenková, prodává jeho potomky - za sto až tři sta dolarů kus. Hned vedle jí konkuruje další Taťjana, která předvádí údajného mistra světa Dimu. Jeho potomci jsou za 300 až 500 dolarů. Sám Dima stojí 50.000 dolarů, ale není na prodej, neboť majitelku živí. Kavkazci jsou letos módní. Krásní, majestátní psi vypadají jako lvi. Jsou připraveni se hned vrhnout do boje.Kupují si je zejména bohatí Rusové k ochraně svých honosných sídel, nebo pro zábavu.Ženy se svěřují, že na "ptičku" chodí rády. Klidně bychom prodaly štěňata přes inzerát, na výstavách a v klubech. Tady je ale neopakovatelná atmosféra. Tady se psům líbí, tvrdí Taťjána. Babička Varja pak oceňuje, že může prodat potomky své kočičky Murky a nemusí platit za jejich utracení.Sortiment na rynku musí nějak souviset se zvířaty, či rostlinami. To je podmínka, na kterou vedení tržiště přísně dbá. Prodává se zde rybářské náčiní a lovecké potřeby, krmivo pro zvířata i zvířecí nádobí. Také obojky, třeba s elektrošokem.O stav zboží, tedy očkování a další náležitosti se pak prý musejí postarat sami obchodníci a jejich zákazníci. "Jsou to přeci dospělí lidé. My nemůžeme všechno zkontrolovat. Mohou se obrátit na našeho veterináře. My však neodpovídáme za stav všech zvířat na tržišti," říká Glazkov. Vedení rynku se distancuje od jakékoli odpovědnosti za šíření nějakých nakažlivých nemocí, či infekcí. Za svou zásluhu přitom považuje to, že pro Moskvany pronajímá od radnice obrovskou plochu v historické zástavbě města a umožňuje jim tak pěstovat své zájmy a navíc si ještě přivydělat. "Z právního hlediska je prodej zcela v pořádku. V praxi však za nic neodpovídáme," říká ředitel Glazkov.Oficiálně je na tržišti zakázáno prodávat chráněné druhy, jako exotické ptactvo, plazy, či primáty. Vyloučit se to však ale nedá. "Nemůžeme uhlídat mezi tisíci zvířat několik chráněných exemplářů," tvrdí vedení rynku. A tak se například minulý víkend prodávala za 1500 dolarů opička z Vietnamu. Anakonda byla k mání za sto dolarů. V porovnání s minulými lety je to prý jako nic a vedení rynku raději přimhouří oko.