Pštrosí kukla, nová vychytávka pro cestovatele. Usnete s ní všude

Pštrosí polštář, i když přesnějším termínem by byla pštrosí kukla, je jedním z řady produktů pro cestovatele, s nimiž v posledních letech přicházejí různé firmy, které na trhu vycítily nevyužitý potenciál. Už jsem psali třeba o koloběžkovém kufru i "nafukovací" vestě, která vám ušetří peníze.

Pštrosí polštář, vycpaný měkkými syntetickými materiály, aby byl co nejlehčí a nejpohodlnější, představuje vlastně jakousi kuklu s otvorem pro nos a ústa. Po straně pak jsou k dispozici další dva otvory, kam je možné si při odpočinku třeba na stole vložit ruce. Hlavní výhodou má být to, že si vytvoříte vlastní příjemný mikroprostor, který vám umožní odblokovat se od vnějších rušivých podnětů a snadno usnout.

"Vyzkoušeli jsme to na letištích, ve vlacích, letadlech, knihovnách, úřadech, na pohovce a dokonce na podlaze a funguje to opravdu báječné," uvedli výrobci pro britský Telegraph.

Pokud se oprostíte od toho, že člověk na snímku vypadá na první pohled tak trochu jako po nějaké operaci nebo 'chovanec ústavu', za zkoušku to stojí. "Zdá se mi to výborný nápad na delší cesty autobusem, kdy člověku třeba padá hlava na okýnko, tohle musí být příjemné, jak je to měkké," řekl k nápadu cestovatel Marek Burza.

Pštrosí polštář (Ostrich Pillow) se zatím vyrábí v šedé barvě s modrým vnitřkem, dá se prát a stojí cca 67 dolarů, což je v přepočtu asi 1 280 korun.

