Psi mají v Pekingu opravdu psí život

12:33 , aktualizováno 12:33

Pes, nejlepší přítel člověka, platí už tisíce let. V Číně se však k hafanům úřady chovají, jako by to bylo přesně naopak. Posuďte sami: Do jednoho z pekingských parků zahýbá policejní vůz. Matka s dcerou, dosud radostně skotačící s drobným štěnětem, strnou. Žena rychle uchopí nic nechápajícího psího miláčka a strčí ho do igelitové tašky. Pozdě. "Otevřte to," ukazuje nekompromisně se tvářící strážník na tašku. A vystrašený psík vzápětí putuje do zadního prostoru auta, kde se už krčí deset jiných čoklů. Dobrý úlovek za pár hodin služby. Žena odchází se slzami v očích, ví, že svého mazlíčka už nikdy nespatří.