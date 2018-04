Prvomájový výlet do vojenského prostoru

Je to oblast o rozloze několika set čtverečních kilometrů zhruba mezi Olomoucí, Moravským Berounem, Budišovem nad Budišovkou a Potštátem bez vesnic, hospůdek, lidských obydlí, často i bez signálu pro mobilní telefony.

Romantický kraj ovládla armáda

Oderské vrchy platily před válkou za ideální místo na dovolenou. V romantické krajině s hlubokými údolími a divokými stržemi byly roztroušeny malé vesničky, ve kterých žilo převážně německy mluvící obyvatelstvo. Prakticky v každém venkovském hostinci se bylo možno levně ubytovat.

"Všude něco nového a neznámého, takže ten týden, dva uběhnou, ani se nenaděješ," píše se v turistickém průvodci z roku 1937. Mezi chalupami vyčnívaly věže kostelů nebo lopatky větrných mlýnů.

Osud obcí, které na Libavé existovaly několik staletí, zpečetilo rozhodnutí československé vlády z roku 1946 o zřízení výcvikového prostoru Libavá.

Z bývalého okresu Moravský Beroun do něho vláda zahrnula šestnáct obcí - Čermnou, Heroltovice, Luboměř pod Strážnou, Město Libavou, Milovany, Novou Ves nad Odrou, Nové Oldřůvky, Olejovice, Barnov, Rudoltovice, Smilov, Starou Vodu, Velkou Střelnou, Vojnovice, Keprtovice a Zigartice.

Z okresu Šternberk byla k prostoru připojena obec Bělá, z okresu Hranice Heřmánky, Kozlov, Ranošov, Slavkov a z okresu Olomouc Jestřabí, Nepřívaz a Varhošť. I když se vesnice rychle rozpadaly, Barnov, Keprtovice a Zigartice ještě v devětačtyřicátém vojáci přejmenovali na Olověnou, Údolnou a Mastník. Půlstoletí, které toto území spravovali vojáci, přežilo jen Město Libavá, Kozlov, Slavkov, Luboměř pod Strážnou a Heroltovice.

Nejvíc uvidíte na kole

Nejvíce uvidíte pravděpodobně při výletu na kole. Území je protkáno sítí vojenských silniček, které zvládne každý typ horského nebo trekového kola v dobrém technickém stavu. Jen je zapotřebí počítat se značným stoupáním nebo klesáním a dlouhými úseky s dlažebními kostkami.

Celá akce dostala název Bílý kámen podle bíle označeného skaliska na vrcholu stoupání z rovinaté Hané do Oderských vrchů. Před zřízením vojenského prostoru to býval častý cíl výletů obyvatel hanáckého kraje. Zajímavých míst, které lze ve vojenském prostoru navštívil 1. května, je však mnohem víc.

Vstup do vojenského prostoru je dovolen v době od 7 do 12 hodin na několika vymezených vstupních místech po zaplacení registračního poplatku ve výši 10 Kč. Každý by měl mít u sebe průkaz totožnosti. Do 16 hodin musí všichni účastníci turistické akce vojenský prostor opět opustit. Při registraci dostane každý účastník akce přehlednou mapku zvolené trasy.

Z povolených tras se nesmí odbočovat k žádným objektům či zbořeniskům. Mimo trasu totiž nelze vyloučit výskyt nevybuchlé munice. Opuštění povolených tras trestá vojenská policie pokutou až 1000 korun.

V celém vojenském prostoru je vydán zákaz kouření, rozdělávání ohně a táboření a platí bohužel i zákaz fotografování. Pořadatelé vyzývají účastníky, aby si fotoaparáty a kamery vůbec nebrali s sebou.

Kudy se projet ve vojenském prostoru

Pohyb je povolen po "translibavské magistrále" od obce Mrsklesy (poblíž Velké Bystřice a Přáslavic na Olomoucku) na Velkou Střelnou a do Města Libavá, odtud lze pokračovat do Domašova nad Bystřicí nebo na poutní místo Stará Voda a dále do Podlesí a Budišova nad Budišovkou.

Další trasa vede z Velké Střelné na Zelený Kříž, Slavkov, Kozlov až k prameni Odry. Pouze jednosměrný průjezd cyklistů je dovolen v úseku Staré Oldřůvky - Barnov (vodní nádrž) - Potštát a dále od pramene Odry údolím Olešnice k Daskabátu a kolem střelnic do Mrskles.

Délka cyklistických tras se pohybuje od třiceti až do osmdesáti kilometrů.

Dá se jet také autobusem nebo jít pěšky

Trasy pro pěší turisty jsou omezeny jen na část prostoru dosažitelnou ze vstupního místa Mrsklesy. Pořadatelé nabízejí čtyři okruhy v délce od 8,5 do 32 kilometrů. Z akce nejsou vyloučeni ani starší občané nebo rodiny s malými dětmi. Ti všichni mohou se mohou zúčastnit průjezdu vojenským prostorem autobusy, případně krátkých pěších výšlapů z jeho zastávek.

Může se hodit Jak se tam dostat:

Pro cyklisty ze vzdálenějších míst je důležitá i síť železničních tratí a nádraží po obvodu vojenského prostoru. Do Mrskles lze dojet z nádraží v Olomouci. Další výchozí či konečnou železniční stanicí pro přepravu kola může být Domašov nad Bystřicí či Moravský Beroun. Kontakty:

Spojení s hlavním pořadatelem : mobil 606 548 595

Rezervace míst v autobusech: Městský úřad Velká Bystřice, tel. 585 351 371



Zajímavé internetové stránky jsou uvedeny pod článkem v souvisejících webech