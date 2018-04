První zprávy o Bémovi z Himálaje! Exkluzivně pro iDNES.cz

Země úsměvů na dosah ruky

Probuzení je přenesením do pohádky naživo. Největší plátno světa pod námi promítá barevný velkofilm o vysněné zemi v srdci Himaláje. Když pilot stlačí stroj níž, kulisy se rozpohybují, maličká autíčka připomínající dětské hračky se zvětší, postavy rozeběhnou… Jen vznešeně zasněžené vrcholy hor zůstávají na místech. Vyšplhaly do oblak až do výšky našeho letadla... Najednou všechno kolem zrychlí, podvozek pleskne o ranvej a my vysedáme v opravdovém Nepálu.

Hned nás pohladí první nepálské úsměvy. Nejprve rozesmátá uklízečka na toaletě, poté vysmátý gentleman u likérů v Duty Free. Netradičně příjemný je úředník za přepážkou nepálských víz. Pohodový celník definitivně potvrzuje, že jsme přistáli v zemi úsměvů.