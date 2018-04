První zóny šumavského parku se časem rozšíří

První zóny Národního parku Šumava, tedy oblasti, do nichž člověk nezasahuje a ponechává v nich přírodu přirozenému vývoji, by se měly podle záměru vedení parku postupně rozšiřovat. Nyní jsou první zóny na třinácti procentech území národního parku. Do třiceti let mají nejpřísněji chráněná území tvořit až polovinu jeho rozlohy.