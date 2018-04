První útok na vrchol byl odvolán

Zároveň padlo rozhodnutí pro čtveřici Hrubý, Jaroš, Mašek a Caban- sestoupit co nejrychleji do BC a vzdát tím veškeré další pokusy. Dramatický ústup v mracích z C4 (7900m) začal v 10 hod. Ve 14.30 se ozvali z C3 (7200m) se zprávou, že jsou v pořádku a pokračují v klesání po stěně. Celé dopoledne, až do okamžiku odesílání této zprávy, se počasí pod K2 chovalo jako opilé: vždy na dvě, tři minuty prosvítilo slunce mraky a hned během následujících pěti minut klesala základna mraků z 7000m až na ledovec a začalo sněžit. To se opakovalo několikrát.

Obava, že sestupující jdou chvílemi v totální mlze, chvíli v nepříjemné difuzi a krátce na to v těžké v noci, je velmi pádná. Ve hře zůstávají Šimůnek a Vomáčková, kteří po dlouhém rozhodování zůstávají do nedělního rána v C3. Pokud budou podmínky, půjdou do C4 s cílem- v pondělí zaútočit. Rozhodující okamžik tedy bude v neděli v 07.00hod. Expedici už maximálně tlačí čas, protože odchod z pod Qgiru byl stanoven na 8.8. ráno. Takže poslední naděje - Šimůnek a Vomáčková - by eventuálně útočili na vrchol absolutně v poslední myslitelné chvíli.



3.8. Útok začíná

O půlnoci z pátku na sobotu nastupuje ze čtvrtého výškového kempu 7900m čtveřice: Hrubý, Jaroš, Mašek, Caban. Vyrážejí ze dvou stanů na rameni Qgiru. Bohužel předpoklad, že středeční obrovskou lavinu spustil super nebezpečný finální sérak, se nepotvrdil. Několik desítek metrů vysoký a brutálně nahnutý sněhovo-ledový převis totiž hrozí závěrečné fázi výstupu stále. Že je K2 nejobtížnější osmitisícovkou na světě, potvrdil pět hodin před začátkem útoku i Radek: "Mt.Everest je proti K2 procházka růžovou zahradou. Potřeboval bych nové nohy a plíce. Abych si co nejvíc ulehčil batoh, nechal jsem ve třetím kempu i spacák."

Zdeněk prohlásil do vysílačky z C4 o šancích na vrchol asi toto: "Úspěch bude dost možná záviset na tom, jak moc zachoval vítr a mráz prošlapanou stopu na vrchol po výstupu Korejců, Španělů a dvou lezců z mezinárodního týmu. Pokud tam jsou stopy alespoň tak, že se nebudeme propadat po pás jako cestou z C3 do C4, budou šance podstatně lepší." Zároveň varoval Šimona, že jsou se Soňou aklimatizovaní jen na 6800 a že výstup je fakt težký.

Z C4 ještě večer zaznělo, že nezbytné vaření jde hrozně pomalu. Zároveň došel úplně čaj a cukr. Docházel také plyn na vaření. Všichni se shodli v tom, že poslední část cesty do nejvyššího kempu byla náročnější než čekali, protože dlouhé úseky přes sněhová pole nejsou opatřena fixními lany. Proto bude i návrat dost riskantní, neboť lze očekávat, že všichni, kdo tudy budou sestupovat, půjdou z posledních sil.

Ve třetím táboře na sobotu nocuje Šimon a Soňa. Ve večerní relaci dostali předpověď o počasí a potvrdili svůj úmysl vystoupat také do C4 a v neděli, jako druhá česká vlna zaútočit. Počasí - vítr 8-12m/sec., nízká vlhkost vzduchu a teplota na vrcholu kolem -20st.C - jsou zatím pro výstup příznivé.

Všichni lezci děkují za telefonáty a emaily podpory, které do BC dorazily.