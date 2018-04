První tvorové vystoupili na souš u Ontaria

Otisky v pískovcovém lomu jsou asi třiceticentimetrové otisky podobné broukům.

Severně od Ontaria bývala kdysi pláž, která lemovala prvotní oceán. Tam našli vědci pískovec starý asi 500 miliónů let. Podle objevitelů by tento nález mohl nazanačovat změnu v poznatcích současné paleontologie.

Objev by mohl posunout teorii o výskytu těchto tvorů do období kambria, kdy se prehistorický oceán začal hemžit velkými tvory.

Znamenalo by to, že tvorové, kteří se rozhodli pro život na souši, se vyskytli o 40 milionů let později, než dosud vědci předpokládali.

Pískovec v lomu zachránily stopy

Doktor Robert B. MacNaughton z kanadského geologického střediska řekl, že pískovec se dochoval v lomu díky tomu, že byl pro těžaře nezajímavý. Stopy po prehistorických bytostech totiž vytvořily na povrchu pískovce "kazy". Pro obklady krbů se tedy pískovec nedal použít.

Majitel lomu některé "poškozené" kameny nevědomky uchoval tak, že si je jako komerčně nevyužitelné odvezl domů a vyzdobil si s nimi zahradu. Přesné místo nálezu drží odborníci ze strachu před lupiči a hledači fosílií v tajnosti, napsal MacNaughton v odborném článku květnového čísla časopisu Geology.

Nálezy z minulého desetiletí posouvají předpokládanou dobu, kdy se mořští živočichové vydali na souš, stále hlouběji do minulosti. Z prvohorního útvaru silur, které spadá do doby před 440 miliony let, do hlubšího ordoviku, který se začal tvořit o 50 let milionů let dřív.

Poslední nálezy přesun živočichů na souš řadí až do období kambria, které začalo před 544 miliony let. Moře bylo tehdy mělké a teplé a objevili se v něm první živočichové s tvrdými krunýři, například trilobiti.

Masový exodus z vody

Na kanadském nálezu lze rozeznat asi 25 zkřížených řad otisků na ploše o velikosti zhruba basketbalového hřiště. Každý z nich má hlubší střední část po těle a ocasu a postranní mělčí otisky po končetinách.

Jsou různé velikosti a vědci soudí, že objevili místo, kudy z moře vystupovali živočichové v delším časovém úseku. V článku se dokonce hovoří o "skupinovém exodu z vody".

Předchozí interpretace stop byly mylné

O otiscích severně od jezera Ontario se ví již déle, ale nález byl původně interpretován chybně. Odborníci se dříve domnívali, že mořské živočichy uvěznila v lagunách mezi dunami bouře. Tuto teorii ale vyvrátil dlouhodobý výzkum, při němž se nikde na skalách v okolí nenašly stopy po zvýšené hladině vod.

Navíc rozbor stop a váha přenášená nejméně osmi páry končetin svědčí o tom, že se bytosti pohybovaly v suchém písku. Teorií, proč se mořští živočichové rozhodli změnit prostředí, je mnoho - od hledání potravy, úniku před pronásledovateli po hledání bezpečného prostředí pro reprodukci.