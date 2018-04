První turisté v Iráku: dobrovolní adepti na smrt?

Bridget Jonesová se zadívá ke stropu ve svém hotelovém pokoji v Bagdádu a chvíli přemýšlí, když má odpovědět na otázku, zda by Irák doporučila na dovolenou svým přátelům. "Záleží, kterým přátelům, samozřejmě, že tohle by nebyl ‚šálek kávy‘ pro každého," odpověděla britská archeoložka v důchodu zpravodaji agentury Reuters.

"Jen namátkou, je třeba počítat s tím, že tady nemají kafe, žádný alkohol, ženy musí nosit šátek a nefunguje moc kanalizace," řekla Jonesová. A to vůbec nezmínila riziko únosu, možnost výbuchu či bombového atentátu.

Bridget Jonesová, která pochází ze severního Londýna, se do Iráku vydala na zájezd s dalšími čtyřmi Brity, dvěma Američany a jedním Kanaďanem. Skupinka dorazila do Iráku 8. března a zatím projela řadu historických míst v zemi včetně Babylónu. Právě do tohoto biblického města, ležícího zhruba 88 km jižně od Bagdádu, situují staré pověsti i některé historické zdroje Visuté zahrady Semiramidiny, jeden ze sedmi divů světa.

Iráčtí představitelé cestovního ruchu doufají, že první návštěva zahraničních turistů zahájí novou éru turismu v zemi. Vždyť koho by nelákala starověká Mezopotámie, kam územně spadal i dnešní Irák, která vznikla před 3 500 lety před naším letopočtem a považuje se za kolébku dějin a civilizace. Právě tady se zrodily pro lidstvo zcela zásadní objevy, jako např. klínové písmo, zákony, matematický šedesátkový systém, kolo a hrnčířský kruh, i zemědělství.

Londýnská archeoložka v důchodu Bridget Jonesová v obchodu se starožitnostmi



"Vždycky jsem toužila Irák spatřit, protože právě tady, mezi dvěma řekami, všechno začalo," poukázala Bridget Jonesová na Tigrid a Eufrat, řeky, podle kterých Řekové pojmenovali území mezi nimi Mezopotámie (mesos - mezi, potamos - řeka). Archeoložka pracovala dlouhá léta pro Britský královský výbor pro historické památky a historie starověku byla odjakživa jejím největším koníčkem.

Co se týče obav o svoji bezpečnost, vyjádřila se jasně. "Jsem životní optimistkou, vždycky si říkám, že špatné věci se stávají jiným. Navíc, když zestárnete, díváte se na to trochu jinak. Raději se nechám zastřelit v Iráku, než abych zemřela někde ve starobinci."

Méně násilí, ale nebezpečí trvá

Faktem je, že za uplynulý rok násilí v Iráku díky zvyšující se bezpečnosti poněkud ustalo. I proto si irácká vláda od prvních turistů tolik slibuje. Právě cestovní ruch by se totiž mohl stát jakýmsi motorem k obnovení hospodářství ve válkou zdevastované zemi a zdrojem nových příjmů.

Podle posledních zpráv nicméně i nadále dochází k bombovým útokům. Při pondělní explozi na autobusové stanici ve městě Abú Ghrajb západně od Bagdádu zahynulo nejméně pět lidí a dalších 12 bylo zraněno. Naposledy přitom bylo 10. března ve stejném městě zabito při sebevražedném útoku 41 lidí a 55 zraněno.

Každopádně do země už začaly přijíždět tisíce poutníků, kteří míří hlavně do šíitských svatyní v Nadžafu a Kerbale.

První zahraniční turisté na vycházce poblíž hotelu v Bagdádu



První skupinka západních turistů přijela do Iráku s britskou cestovní agenturou Hinterland Travel, která se specializuje na dobrodružné zájezdy. Na programu cesty je například návštěva Citadely v Erbilu, mešity Al Askari v Samaře, městě, které je od roku 2007 na seznamu UNESCO. A také jihoirácká Basra, druhé největší město v zemi s nejdůležitějším přístavem. Basra, které se také přezdívá Benátky Středního východu, je podle některých pověstí považována za předlohu biblické Rajské zahrady v Edenu.

Turisté si sice stěžují na studenou vodu, na mizerné hotelové služby i dlouhá čekání před vstupem do památek, ale jinak jsou všichni nadšení. Mnozí z nich již navštívili podobně nebezpečné země jako třeba Afghánistán. "Tenhle zájezd netvoří standardní turisté, všichni zúčastnění mají velmi dobrodružnou povahu, i když je pravda, že ještě tak před devíti měsíci by nás něco podobného vůbec nenapadlo zorganizovat," uvedl ředitel cestovky Geoff Hann. Vyprodaný prý mají už i druhý zájezd do Iráku, který obsadí turisté z Ruska.

Na rozdíl od západních vojenských a úředních činitelů, kteří se po Iráku pohybují jen v helikoptérách nebo obrněných vozech s neprůstřelnými vestami, tito turisté jezdí po památkách v normálním autobuse, jen v tričkách a kalhotách. "Moji přátelé doma jsou přesvědčeni, že jsem prostě blázen," uvedla šestatřicetiletá Tina Townsend Greaves, úřednice z anglického Yorkshire. "Já si ale myslím, že Irák je úžasně zajímavé místo a že bylo skvělé sem vyrazit přesvědčit se o tom na vlastní oči."

"Samozřejmě, jsou tady vojenská kontrolní stanoviště i byrokracie, ale za pár let bude Irák žádanou turistickou destinací," je přesvědčený mluvčí Ministerstva pro cestovní ruch a památky Abdul Zahra al Telegání.