V Alpách napadl sníh, začíná se lyžovat. Aktuální tipy

Itálie

Sníh v Itálii Madesimo

0 až 145 cm sněhu

0 až 145 cm sněhu Livigno

20 až 110 cm

20 až 110 cm Tonale / Ponte di Legno

0 až 150 cm

0 až 150 cm Monte Bondone

0 až 50 cm

0 až 50 cm Val di Fiemme / Obereggen

0 až 80 cm

0 až 80 cm Arabba / Marmolada

45 až 140 cm

45 až 140 cm Cortina d´Ampezzo

0 až 110 cm Ve všech uvedených střediscích je od čtvrtka 29. 11. umělé zasněžování v provozu i v nejnižších polohách lyžařského areálů.



Podle informací z turistické kanceláře Nev-Damy, lyžařské jedničky na českém trhu, v italských střediscích napadlo v druhé polovině tohoto týdne až 70 centimetrů nového sněhu. "Převážná většina středisek tak zahajuje provoz přesně podle plánu již tento víkend," informoval Martin Řimnáč, výkonný ředitel cestovní kanceláře Nev-Damy s tím, že v následujících dnech by se mělo razantně ochladit, což umožní i provozovatelům níže položených skiareálů využít sněžná děla.

Rakousko

V Rakousku začalo sněžit ve čtvrtek, ovšem méně intenzivně než v Itálii. Ale i zde výrazně klesají denní i noční teploty. Nelepší je situace samozřejmě na rakouských ledovcích Dachstein, Hintertux, Stubai, Sölden, Pitztal, Kaunertal a Mölltal, kde se lyžuje už nejméně několik týdnů. "Většina ostatních rakouských středisek předpokládá otevření na příští sobotu 8. prosince," uvedl Řimnáč.

Na rakouském Hochfichtu nedaleko Lipenského jezera napadly první centimetry přírodního sněhu. Jak uvedl Martin Řezáč z Lipno Marketingu, nízké teploty také umožnily spuštění všech 75 sněžných děl. Při současné předpovědi počasí je velmi reálné, že lyžařská sezona v největším rakouském skiareálu mimo Alpy, který si díky výhodné poloze u hranic velmi oblíbili také čeští lyžaři, začne už v pátek 7. prosince.

Tip na dovolenou Vyražte na první letošní lyžovačku. Vyberte si pobyt na dovolena.iDNES.cz a vychutnejte si první letošní sníh.

Na sobotu 8. prosince se pak plánuje slavnostní zahájení lyžařské sezony, tzv. skiopening s doprovodným programem. Vrcholem akce bude hudební soutěž "Hochficht hledá hudební hvězdu", na kterou se mohou přihlásit také české kapely. Hudebníci předvedou své umění na pódiu přímo pod sjezdovkou, porotci budou sami návštěvníci skiareálu, kteří svými hlasy určí vítěze. Výherci soutěže se mohou těšit na VIP lyžařský den na Hochfichtu s exkluzivním parkováním přímo pod lanovkou, celodenním lyžováním zdarma, vydatným obědem, odpolední kávou s dezertem a samozřejmě také pamětní fotografií.

Francie

Ve francouzských lyžařských střediscích je aktuálně v nadmořských výškách kolem 2 000 metrů od 20 cm sněhu v jižní části alpského masivu až po 40 až 50 cm v jeho oblastech severních. Většina středisek má otevření plánováno na 15. prosince a nyní vše nasvědčuje tomu, že i zde bude zahájení lyžařské sezony bez problémů.

Do Alp vyrazí letos v zimě kolem půl milionu. Individuálně pojedou nejvíc do nejbližšího Rakouska, s cestovními kancelářemi míří hlavně do Itálie.