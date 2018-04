První sníh lyžaře do Alp nenalákal

Na ledovec však míří více lidí, kterým rychlé ukončení léta připomnělo zimní radovánky. Není jich však tolik, aby to nějak významně ovlivnilo celou zimní sezonu, uvedl šéf analytické firmy Mag Consulting Jaromír Beránek.

V průběhu zimní sezony se z ČR do zahraničí vydává ročně asi 450 tisíc českých turistů. Na dovolenou v ČR cestuje v zimě asi 750 tisíc Čechů, z nichž více než třetina dvakrát a vícekrát. Pokud nebude počasí letos výrazně jiné než loni, neměly by se podle Beránka počty lidí, kteří se na zimní dovolenou vydají, lišit.

Místo summitu NATO exotika

Výjimku však bude tvořit listopad, kdy se v Praze bude konat summit NATO. Kvůli této akci má řada pražských škol prázdniny a mnoho Pražanů také s ohledem na možné nepokoje a dopravní omezení počítá na uvedenou dobu s dovolenou do teplých krajin.

V listopadu však podle Beránka připadá v úvahu už jen Tunisko, Kanárské ostrovy a Egypt nebo dražší a vzdálenější destinace jako jsou Dominikánská republika, SAE či Thajsko.

Zvýšenou poptávku po termínech v době zasedání NATO registrují i cestovní kanceláře. Některé z nich připravují speciální lety hlavně na Kanárské ostrovy.

Větší zájem o dovolené v listopadovém termínu zasedání NATO zaznamenala například i největší CK v ČR Fischer, a to hlavně o Kanárské ostrovy a Egypt. Podle mluvčí Věry Kudynové zatím CK má co prodávat. V případě zvýšené poptávky je však schopna vypravit i speciální let.