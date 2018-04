První skvělé lyžování pro zimní nedočkavce. Pět tyrolských ledovců

Tyto ledovce jsou pýchou Tyrolska i celého Rakouska. Žádná ze spolkových zemí našeho jižního souseda jich nemá víc. Každý z nich má své nej a není sezóna, aby tam nepřišli se zajímavou inovací.

Na Pitztalu se jezdí nejvýše. Sölden je nejsportovnější, každý rok tu začíná sezona světového poháru sjezdařů. Hintertux je zase v celém Rakousku jediný s celoročním lyžováním. Stubai byl vyznamenán prestižním německým lyžařským průvodcem ADAC jako nejpřitažlivější středisko pro rodiny s dětmi. Kaunertal je pak ze všech nejmladší a hlavně nejméně narvaný.

Na všech ledovcích už začala letošní sezona. Novinkou pro nedočkavé sjezdaře je speciální skipas "White5" za 317 eur. Umožňuje kombinovat lyžování na všech pěti místech, což je celkem 314 km tratí, po 10 dní od října do května 2011. Lze ho využít například pro týdenní pobyt plus dva víkendy. Každý si sám musí promyslet, zda se mu to vyplatí. Maximální vzdálenost mezi středisky není nijak závratná - 150 km.

Pojďme se na tyrolské ledovce podívat pěkně po pořádku, od nejvzdálenějšího až po ten nejbližší.

Kaunertal (3 160 – 1 273 m n. m.). Lyžování bez front

Na nejmladším tyrolském ledovci začal provoz před 30 lety, kdy tu v létě spustili první vlek. Protože je tento ledovec nejvzdálenější od civilizace, lyžuje se tu prakticky bez front. Do výšky 3 108 m. n.m. vyveze lyžaře osmimístná kabinová lanovka a z vyhlídkové plošiny je nádherný výhled na trojmezí tří zemí – Rakouska, Itálie a Švýcarska.

Celá oblast Kaunertalu má 52 km sjezdovek, z toho 28 km modrých, 16 km červených a 8 km černých. Navíc jsou tu výborné podmínky pro free style, např. 140 metrů dlouhá U rampa.

Děti do deseti let mohou v doprovodu jednoho z rodičů lyžovat zdarma.

Rakousko, Kaunertal

Pitztal (3 440 – 1 600 m n. m.). Jedna z nejmodernějších šestisedaček Evropy

Tohle je vůbec nejvyšší lyžování v celém Rakousku. V domovském středisku slavného sjezdaře Benjamina Reicha se lyžuje i díky modernímu zasněžovacímu zařízení Snowmaker už od poloviny září až do poloviny května. Lyžaři sem jezdí i za úžasnými scenériemi. Kolem se zvedá na 50 třítisícovek.

Pitztal má 50 km tratí, z toho 30 km na samotném ledovci a 20 v sousední oblasti Rifflsee, kde se lyžuje až do výšky 2 800 m. Mají tu jednu z nejmodernějších šestisedačkových lanovek v Evropě, která po rozjezdu sama automaticky zavírá bezpečnostní madla.

Oblast nabízí i novou U rampu, fun park, měřený rychlostní úsek a při dobrých podmínkách také krásnou ski-tour údolím Taschach s převýšením 1 700 m. Další mnohem náročnější ski-tour pak vede z nedaleké nejvyšší hory Wildspitze (3 774 m).

Snad už brzy by celá ledovcová zóna měla být rozšířena o novou lanovku na Linker Fernerkogel do výšky 3 277 m.

Sölden-Ötztal (3 340 – 1 350 m). Nová rekordní lanovka

Sölden je určitě nejsportovnější a také jeden z nejpopulárnějších. Celá lyžařská oblast nabízí hned tři třítisícovky dosažitelné lanovkou a k tomu 150 km tratí, z nichž nejdelší měří 13 km a překonává výškový rozdíl 2 000 m. Lyžuje se tu hned na dvou ledovcích Tiefenbach a Rettenbach, propojených unikátním tunelem. Dohromady je to 36 km sjezdovek.

Kromě toho se v Söldenu chlubí scénickým okruhem "BIG3-Ralley", který vede přes tři třítisícové vrcholy dosažitelné lanovkou a nabízí velkolepé výhledy. Jen pozor, i trénovaní lyžaři potřebují ke zvládnutí okruhu minimálně čtyři hodiny.

Od prosince pak spouštějí na třítisícovku Gaislachkogl (3 048 m) dvě nové lanovky. Osmimístná sedačka vyveze do mezistanice 3 600 lidí za hodinu, což je dnes zřejmě rekordní přepravní kapacita na světě. Na samotný vrchol lyžaře vyveze kabinka zavěšená na třech lanech. Bude nejvýše položenou lanovku tohoto druhu na světě a díky novému systému překoná téměř 1 700 výškových metrů za pouhých 12 minut.

Další novinkou je údolní kyvadlová doprava zdarma "Zentrum Shuttle". Zavěšené automatizované minikabinky s kapacitou pro 40 lidí spojují Innerwald, což je lyžařská oblast pro začátečníky, se Söldenem.

Stubai (3 210 – 1 000 m n. m.). Nejlepší alpské centrum pro rodiny

V každoroční anketě prestižního německého lyžařského průvodce ADAC byl nyní Stubai vyhodnocen jako nejpřívětivější lyžařská oblast pro rodiny v celých Alpách. Je to i díky zdejším nenáročným širokým sjezdovkám. Ceny skipasů jsou příznivé (denní skipas 32, šestidenní 152 eur) a děti do deseti let v doprovodu dospělého lyžují zdarma.

Stubai je zároveň nejrozsáhlejším ledovcovým ježděním v celém Rakousku. 110 km tratí všech obtížností je přitom vzdáleno jen 45 minut jízdy od Innsbrucku.

V parku Stubai Zoo mají ráj snowboardisté a vyznavači freestyle. Na záchranné stanici na vrcholu Gamsgarten (2 620 m) pak zavedli stále populárnější protilavinový výcvik.

Stubai má ambice stát se i zajímavým kulinářským střediskem. Na vrcholu Eisgratu (2 900 m) bude během několika dní otevřena exkluzivní restaurace "Schaufelspitze", kde si budou dokonce vyrábět i vlastní těstoviny.

Hintertux (3 250 – 1 500 m n. m.). Celoroční lyžování i nejprudší sjezdovka

Na Hintertuxu se jezdí, tak jako málokde, prakticky po celý rok. Až do výšky 3 250 m tu vede "Gletscherbus 3", speciální lanovka funitelového typu, která je zavěšena na dvou lanech a má proto větší stabilitu při zhoršených povětrnostních podmínkách.

V sousední oblasti Penken nabízejí i údajně nejprudší upravovanou sjezdovku v Alpách s příznačným názvem Harakiri a sklonem až 78 %. Nejdelší sjezd v celém Zillertalu "Schwarze Pfanne" pak měří celkem 12 km.

Hintertux si oblíbili i freerideři, jen je dobré mít na paměti, že ledovec vyžaduje kvůli trhlinám ještě větší opatrnost než ježdění v "normálním terénu". Znalci tu určitě doporučují průvodce.

Při horším počasí stojí za návštěvu zajímavá ledovcová jeskyně s ledovcovými krystaly, kde lze pozorovat, jak se ledovec po staletí a tisíciletí vyvíjel.