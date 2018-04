První skok přes velkou louži Magenta Yellow Black

Když rozeznali, že před sebou nemají solidní zelenou louku, ale rozbahněnou mokřinu, bylo pozdě. Letoun se zabořil předkem do země, ocas žalobně vztyčený k obloze. Poněkud nedůstojné finále historického letu. Ale co na tom: oba aviatici - pilot John Alcock a navigátor Arthur Whitten-Brown - se vysoukali z vraku šťastní, že se jim povedlo přeletět oceán a vyváznout se zdravou kůží.Zaradovali se ještě víc, když zjistili, že jsou zřejmě první, neboť po jejich rivalech, usilujících o totéž, není ještě vidu ani slechu. Což znamenalo, že mají navíc v kapse deset tisíc liber - pohádkovou prémii, vypsanou listem Daily Mail pro první osádku, jež přímým letem, bez mezipřistání, překoná libovolným směrem Atlantik mezi Severní Amerikou a Evropou. Psal se teprve rok 1919. Uběhlo pouhých deset let od chvíle, kdy Louis Blériot vyvolal světovou senzaci přeletem Doverské úžiny. T eď šlo o let stokrát delší a nesrovnatelně náročnější. Utopie. Šílenství. Alcock a Brown to však dokázali. V otevřeném kokpitu nového britského bombardéru V ickers V imy, který už nestihl zasáhnout do první světové války, překonali tři tisíce kilometrů kanadským Newfoundlandem a Irskem za 16 hodin 27 minut. Jejich perfektně zrenovovaný stroj je k vidění ve Science Museum na londýnské Exhibition Road. Člověku se nechce věřit: s tímhle že se dal přeletět Atlantik? Přitom je cestou potkaly vichřice, krupobití, vánice. Alcock musel vynaložit všechno své umění a sílu, aby V imy udržel ve vzduchu. T raduje se, že Brown dokonce několikrát vylezl na křídlo a nožem odstraňoval námrazu, dusící motory a hrozící katastrofu. Vzápětí poté, co tak brilantně sehráli svůj part, odešli oba muži z různých důvodů ze scény letecké historie a skoro se na ně zapomnělo. Snad i proto, že příliš předběhli svou dobu. (Podobně jako pár týdnů po nich posádka britské vzducholodi R34, která pod velením majora G. H. Scotta přeletěla Atlantik dokonce v obou směrech!) Teprve po desetiletích byli Alcock a Brown jaksi znovuobjeveni. Pokud vás někdy cesta zavede na londýnské letiště Heathrow , můžete tam vedle kontrolní věže spatřit na kamenném kvádru dvě bílé postavy v leteckých overalech. T o jsou oni. Nad hlavami jim denně burácejí desítky transoceánských letounů, jimž kdysi ukázali cestu.