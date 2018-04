První lyžaři v Česku vyrazili na sníh

Absolutní většina vleků a sjezdovek v českých horách ovšem zůstane uzavřena, protože s tak brzkým začátkem zimy nikdo nepočítal. Vesměs se plánuje spuštění až v polovině listopadu. Zároveň pak sníh nemá pevný podklad, aby lyžování na většině míst bylo vůbec možné. Stejně tak, s výjimkou části Jizerské magistrály, nebudou nikde strojově upravovány ani běžecké tratě.

Pojede část Jizerské magistrály

Nejvíc si o víkendu užijí zřejmě běžkaři v Jizerkách. Bedřichov hlásí 50 cm, hřebeny hor až 60 cm sněhu. Pro strojovou úpravu stop sice chybí zmrzlý podklad, správci Jizerské magistrály přesto chtějí v sobotu ráno lehce upravit rolbou alespoň cestu z Bedřichova na Jizerku přes Kristiánov. Jak řekla iDNES.cz Milena Jelínková, ředitelka Jizerské OPS, která spravuje běžeckou magistrálu, kde to bude možné, tam se po dohodě s Lesy ČR stopy upraví. Bude to s největší pravděpodobností Knížecí a Jezdecká cesta. Někde rolba projede jen na hladko, pouze s frézou. Je to maximum možného, protože na mnoha místech ještě probíhají lesní práce.

Jak uvedl šéf penzionu Panský dům na Jizerce Ondřej Duda, silnice z Polubného na Jizerku je zatím průjezdná a dobře udržovaná. Les v této části Jizerských hor je mladý a není prakticky kalamitou nijak poškozený. A dnes se podařilo prorazit i obrovskou závěj na silničce pod Bukovcem.

Pro zimní lyžařskou sezonu je už připraven i stadion v Bedřichově, kde ještě před dvěma týdny byly 4 tenisové antukové kurty.

Sjezdaři a snowboardisté do Rejdic a na Černou Horu

Sjezdaři a snowboardisté budou moci v Jizerkách využít sjezdovky a snowparku v Kořenově-Rejdicích. Jak uvedl šéf střediska Martin Martínek, 950 metrů dlouhá trať se už v pátek začala upravovat rolbou. Dvousedačková lanovka by měla jezdit po celý víkend zdarma od 9.00 do 16.00. Od soboty bude fungovat i místní snowpark - největší v ČR.

V sousedních Krkonoších není situace pro lyžaře tak příznivá. Na hřebenech je sice až metr nového sněhu, ale kvůli větru a velkým sněhovým jazykům nejsou ideální podmínky. Platí také druhý stupeň lavinového nebezpečí, je třeba se držet značených tras.

Pro sjezdaře začne fungovat ještě malý asi 300 metrový vlek Sport 1 na vrcholu Černé Hory a s ním i modrá sjezdovka pro děti a začátečníky. K vleku ve výšce 1200 metrů se lyžaři dostanou kabinovou lanovkou na Černou horu. Vlek bude o víkendu v provozu od 09:00 do 16:00 a lyžování bude za cenu zpáteční jízdenky na lanovku, tedy za 150 korun.

Rekordně včasné zahájení sezony v celých Krkonoších to však nebude. Jak uvedla ČTK s odvoláním na ředitele peckých vleků Františka Vamberu, přibližně v polovině října se v Peci pod Sněžkou lyžovali už před 39 lety, v roce 1970. V provozu byl tehdy vlek na Javoru.

Ředitel největšího českého střediska Skiarál Špindlerův Mlýn Jiří Beran zatím radí lyžařům, zejména sjezdařům, ať vezmou rozum do hrsti a ještě počkají. "Podmínky u nás zatím nejsou dobré, sníh nemá žádný podklad a tratě nejdou upravit," řekl iDNES.cz.

Také v absolutní většině dalších míst v Krkonoších žádné sjezdovky otevřeny nebudou. Běžkaři budou mít možnost využít fungující lanovky na Medvědín a jezdit například na zasněžených cestách na Horních Mísečkách. Stopy však nebudou strojově upravovány.

Dá se také čekat, že lanovky na Medvědín,Hnědý vrch a Černou horu, kde končí "letní" provoz, budou využívat i snowboardisté k volnému ježdění po neupravených tratích.

Běžkaři budou moci jezdit i v Jeseníkách, kde leží až 60 cm sněhu. Stopy budou na víkend upravené na trase Ovčárna - Švýcárna a Petříkov - Paprsek.

Naopak zatím nevhodné podmínky pro lyžaře včetně běžkařů jsou na většině míst Šumavy, kde z českých hor napadlo asi nejméně sněhu.