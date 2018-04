První jarní výlet: na hřbitov, který v Evropě nemá obdoby

Rady do batohu Další turistickou zajímavostí obce je barokní zámek. Vznikl rozšířením renesanční tvrze a obklopuje ho působivý park. V zámku má sídlo centrum se zaměřením na jógu. Jak se tam dostat

Střílky leží stranou železnice, nejbližší zastávka jsou Brankovice, odkud se do Střílek dostanete pěšky po polních cestách. Můžete sem zavítat během vícedenního putování Chřiby. Je to ale zacházka z hor do nížiny. Do Střílek o víkendu zajíždějí některé autobusové spoje na lince Brno − Zlín, další dopravní spojení má obec s Kyjovem a Kroměříží.

Přístup osobním automobilem je velmi jednoduchý. Jakmile se během jízdy "épadesátkou“ ve směru od Brna k Uherskému Hradišti začne výrazně zaostřovat hřeben Chřibů, začněte pečlivě sledovat směrovky. Okolí

Vyjma procházky po okolí obce nabídne potěšení zejména motorizovaným milovníkům historických památek. U blízkých Koryčan se tyčí ruiny hradu Cimburka, Bučovice s Nesovicemi se mohou pochlubit renesančními zámky a východnímu okraji Chřibů vévodí jeden z nejzajímavějších moravských hradů Buchlov. Informace hledejte na www.strilky.eu a www.chriby.cz