První hotel ve vesmíru se otevře v roce 2012

15 východů slunce za 24 hodin

Komplex bude vystavený 450 km nad Zemí v určitém úhlu od rovníku, takže oběhne kolem Země za zhruba 90 minut. Turisté tak budou mít možnost až 15x za den pozorovat východ Slunce.

Vesmírná cesta bude trvat 18 týdnů a první "vesmírenky", které se začnou prodávat už příští rok, budou stát zhruba 3 miliony euro.

"Je to první nabídka vesmírného turistického balíčku, který bude zahrnovat dopravu z bydliště klienta na ostrov v Karibiku, kde proběhne povinné speciální školení, které bude nutné před letem do vesmíru absolvovat. Cena dále zahrnuje let do vesmírného hotelu včetně třídenního pobytu," oznámili Xavier Claramunt and Marsal Gifra, šéfové společnosti Galactic Suite Project.

Během pobytu v hotelu se turisté budou účastnit také mezinárodních výzkumů.

Společnost Galactic Suite Project byla založena v Barceloně v lednu 2007 a zaměstnává řadu leteckých odborníků i expertů v astronautice, vědců i průmyslových inženýrů ze Španělska i USA. Zakladatelé firmy se snaží získat podporu projektu u soukromých investorů z Japonska i Spojených arabských emirátů.

Kdo nabízí lety do vesmíru

Dnes nabízí vesmírnou turistiku pouze americká společnost Space Adventures, která ve spolupráci s ruskou kosmickou agenturou Roskosmos "vozí" turisty na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. "Vesmírenka" na ISS přijde na 20 milionů dolarů (zhruba 400 milionů korun).

V roce 2009 chce zahájit lety také společnost Virgin Galactic britského miliardáře Richarda Bransona. Ta plánuje vysílat do vesmíru vždy současně šest turistů, přičemž každého z nich výlet vyjde podle předběžných propočtů už "jen" na 200 000 dolarů ( 4,48 milionů korun). "Vesmírná turistika se tak stane realitou i pro vyšší střední vrstvu ve vyspělých zemích," analyzuje situaci Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Virgin Galactic si už pro tento účel objednala speciální letoun Space Ship Two (SS2), do něhož by se mělo vejít šest turistů a dva piloti. Výroba tohoto letounu navazuje na již existující model Space Ship One, který v roce 2004 vyletěl do výše zhruba sta kilometrů. Letoun Space Ship Two začne turisty dopravovat do přibližné výše 122 kilometrů, let bude trvat zhruba šest hodin a čtyři minuty budou ve stavu beztíže.

V těchto dnech se již tyto vesmírné výlety začínají rezervovat v Británii a také v Německu, kde objednávky od července přijímá cestovní kancelář Designreisen, upozorňuje Okamura.

Do vesmíru se tlačí mnozí další...

Podobnou cenu - v rozmezí 150 000 a 200 000 dolarů - si zřejmě bude účtovat i společnost EADS Astrium, která plánuje první lety zahájit v roce 2012. Počátkem příštího roku by společnost chtěla dokončit všechny technické studie a začít s výstavbou speciálního letounu.

Komerční lety do kosmu se chystá podle Okamury nabídnout také Čínský národní kosmický úřad ( CNSA).

Lety do vesmíru zařadila do své nabídky jedna z největších japonských cestovní kanceláří JTB. Ta už nějakou dobu nabízí i zájezdy do Ruska, kde turista absolvuje let ruskou nadzvukovou stíhačkou.