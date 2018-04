První člověk na Sněžce? Benátčan v roce 1456

Může se hodit Cena parkoviště

1 hod/20 Kč, 1 den 100 Kč Jízdné na lanovce

Pec pod Sněžkou–Sněžka

tam i zpět

dosp. 330 Kč, děti do 10 let 170 Kč

cesta jen nahoru

dosp. 180 Kč, děti do 10 let 90 Kč

Pec pod Sněžkou–Růžová hora

tam i zpět

dosp. 240 Kč, děti 120 Kč

cesta jen nahoru

dosp. 120 Kč, děti 60 Kč

Lanovka je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Jezdí každou celou hodinu. Důl Kovárna v Obřím dole

Otevřeno: čtvrtek–neděle

Vstup do dolu je možný vždy v 0.00; 11.30; 13.00; 14.30 a 16.00

Vstupné 180 Kč

Vstup je nutné si předem zamluvit v informačním centru Veselý výlet v Peci pod Sněžkou.

E-mail: info@veselyvylet.cz, tel.: 499 736 130