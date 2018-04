První Češka se blíží k severnímu pólu

Jak vznikl nápad na uskutečnění výpravy "Jako malý kluk jsem četl o dobrodružných výpravách na sever a pak viděl vystoupení Divadla Járy Cimrmana – Dobytí severního pólu. Tím bylo rozhodnuto,“ řekl Dušan Kunovský, který jako šéf Central Group celou výpravu organizuje i financuje. "Pravděpodobnost úspěchu odhaduji 50 na 50," hodnotil šance výpravy před odjezdem. Pro všechny členy zajistil to nejlepší vybavení, které je na světě k dispozici. Nejdůležitější jsou vždy boty a možnost se alespoň trochu vyspat. "Z Kanady jsme si objednali speciální polární boty do minus 73 stupňů a sehnali jsme speciální spacáky až do minus 54 stupňů Celsia. Snad to bude stačit," uvedl Kunovský.