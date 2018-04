První Češka na severním pólu: Je nám ukrutná zima a čekáme na odvoz

Helikoptéra se zpozdila a my od včerejšího večera čekáme na severním pólu. Nebyli jsme na to připraveni, došlo nám palivo do vařiče, takže se nemůžeme zahřát, a nemáme už ani jídlo.

Venku sice teď vysvitlo slunce, ale je šílený mráz. Dost pod -40 stupňů. Čekáme ve stanu, kde aspoň tolik nefouká, a modlíme se, aby helikoptéra přiletěla.

Jinak dosažení severního pólu vypadalo tak, že jsme ho našli podle GPS a pak na místě zapíchli českou vlajku. Po deseti dnech náročného putování to byly nádherné pocity. Udělali jsme pár fotografií a pak okamžitě začali stavět stan, abychom se ukryli v závětří.

Severní pól vypadá jako obrovská relativní rovina, která je však plná ker a toroz (nahromaděných ker přes sebe). Všude je bílo, sníh. A jsme samozřejmě na pohyblivé kře, takže teď už můžeme být klidně i kilometr od skutečného bodu severního pólu.

Až na tu zimu to snáším celkem dobře. Snažím se nepřipouštět si emoce. Věděla jsem, s kým výpravu podnikám. Známe se několik let, takže v tom není žádný problém.

Šli jsme celou cestu na lyžích s tuleními pásy. Jsou s námi ještě dva průvodci ze Špicberk a saně nám táhli polární psi. Nejhorší zážitek byl, když že se dva psi i s jedním průvodcem propadli tenkým ledem do vody. Naštěstí je ostatní v pořádku vytáhli.



Miluši Netolické je 34 let. Narodila se v severních Čechách, vystudovala ekonomiku a je svobodná. Pracuje jako obchodní ředitelka ve společnosti Central Group.

K severnímu pólu míří ještě druhá česká expedice ve složení Miroslav Jakeš a Petr Horký, kteří jdou bez jakékoli pomoci sami náročnější, takzvanou Messnerovou, cestou a jsou nyní asi 50 km od cíle - čtěte deník výpravy.

Další dva Češi přeletěli v uplynulých dnech severní pól v historickém letadle L-200 Morava.



Jak šla expedice Expedice Central Group je na cestě již od března. Z Prahy se dostala přes Oslo na Špicberky. Odtud po krátkém tréninku odletěla expedice speciálním letadlem Antonov na ruskou polární základnu Barneo, která je vzdálená zhruba 130 kilometrů od pólu. Ze základny šli členové výpravy na lyžích. Část zásob a výbavy vezlo psí spřežení, zbytek si nesli členové expedice na zádech a táhli na saních za sebou. Z cesty by měl vzniknout dokumentární film. Také ostatní dva členové výpravy jsou z firmy. Dušan Kunovský je předsedou představenstva a hlavním akcionářem. Ladislav Franta je technickým ředitelem.

(Fotografie ze severního pólu vzhledem k těžkým podmínkám na místě zatím nejsou k dispozici.)