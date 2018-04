První autovlak na Jadran vyjede tento pátek

Jadran Expres bude jezdit z Prahy do Splitu každý den od 20. června do 5. září. Jízdenky a rezervace mohou cestující koupit na obvyklých předprodejních místech v mezinárodních pokladnách, v centrech Českých drah a ve vybraných cestovních kancelářích.

"Letos očekáváme větší zájem o tento spoj s ohledem na drahý benzin a naftu, nové poplatky za použití silnic a zvýšení dalších poplatků. Náš vlak naopak proti loňskému roku nezdražil, a pokud bude česká koruna nadále posilovat, jízdenky ještě mírně zlevní," uvedla Luďka Hnulíková, ředitelka Odboru osobní dopravy a přepravy Českých drah.

Mezinárodní rychlík Jadran je mezi Prahou a Splitem sestaven z českých a chorvatských lůžkových a lehátkových vagonů a vozů 2. třídy. Kombinovaný vůz se zavazadlovým oddílem umožňuje přepravu jízdních kol, speciální dvoupatrový vagon je potom určen pro přepravu osobních aut a motocyklů.

Rychlík Jadran odjíždí z Prahy před osmou hodinou ráno a po přibližně 22 hodinách cesty přijíždí do Splitu. Opačným směrem odjíždí ve 21:00 hodin a do Prahy přijede druhý den po osmé večer.

Speciální nabídka City Star Chorvatsko

České dráhy doporučují všem zájemcům o cestu rychlíkem Jadran do Chorvatska využít výhodnou slevu City Star Chorvatsko – produkt určený pro malé skupiny od 1 do 5 cestujících. Jízdenku je třeba koupit nejpozději 3 dny před odjezdem a vydává se vždy jako zpáteční s platností jeden měsíc. Podmínkou pro uznání slevy je strávení alespoň jedné noci ze soboty na neděli v Chorvatsku.

"Další zvýhodnění získají skupiny, v nichž je alespoň jeden ze spolucestujících držitelem In-karty/Rail plus," doplňuje Luďka Hnulíková a dodává: "Tato jízdenka proti loňské sezoně nezdražila. Zatímco při cestě skupiny čtyř dospělých zaplatila jedna osoba za jednu cestu 1 078 Kč, letos je to dokonce o několik korun méně, přibližně 1 075 Kč (platí pro případ s In-kartou/Rail plus).

Cena za přepravu automobilu jedním směrem je v letošní sezoně asi 1 400 Kč (v loňském roce cca 1 600 Kč), přeprava motocyklu stojí 1 000 Kč (loni cca 1 100 Kč) a za přepravu kola zaplatí cestující zhruba 130 Kč. (Konkrétní ceny jsou závislé na aktuálním kurzu Kč:Euro.)