Průzračné moře, dlouhé pláže i palmové háje. Španělská Costa Blanca

Doprava:

Letiště v Alicante sice obsluhují linky z desítek evropských měst, přímé spojení z Česka ale chybí. Nejlépe se tam dostanete kombinací dvou nízkonákladových letů (Wizz Air, Ryanair) s přestupem např. v Madridu, Miláně-Bergamu nebo Bruselu-Charleroi. Hledejte na www.ryanair.com nebo www.wizzair.com.

Doprava v oblasti:

Z letiště v Alicante jezdí často autobus do města i do jiných míst v okolí. Na trase podél pobřeží až do Benidormu pendlují tramvaje, jízdní řády si vyzvedněte v turistické kanceláři. Do okolí je časté i spojení vlakem (www.renfe.es – např. do Valencie jen 90 minut) nebo autobusy (www.alsa.es).

Web:

www.alicanteturismo.com: oficiální turistické stránky města Alicante (španělsky, anglicky, německy).

www.alicante-spotlight.com: detailní a fundovaný přehled zajímavostí v Alicante i na celém pobřeží Costa Blanca (anglicky).