Průzračné a čisťounké moře? Ne všude!

Průzkum čistoty moří

Německý autoklub ADAC ve spolupráci s mořskými biology z HYDRA institutu v německé Kostnici sleduje vždy od června do září kvalitu vody na několika tisících míst po celé Evropě.

"Kvalita mořské vody v Evropě je stále lepší. Je to i tím, že jsou budována nová čisticí zařízení," říká Knut Eichstaedt, vědec, který se na výzkumu podílí.

Nepříjemná překvapení na pláži

To však ještě neznamená, že turista nemůže být po příchodu na pláž nepříjemně překvapen. Třeba když má smůlu a na moři právě vykvetou řasy. Voda je pak zelená, neprůhledná a vůbec ke koupání neláká.

Začátkem července řasy vyháněly lidi z vody na Istrii a v severní Itálii. Zdá se, že v současnosti je už tato nepříjemnost zažehnána. K velké radosti hoteliérů, protože něco podobného na jejich zisky působí jako mor. Možná trochu zbytečně, protože jde hlavně o estetickou záležitost "Tyto mořské řasy nejsou pro lidské zdraví nebezpečné, jen to ošklivě vypadá," uklidňuje doktor Eichstaed.

Jatka v moři?

Podobná, jen na pohled dramatičtější situace nastává, když moře zčervená. "Nějaké svinstvo tu vyteklo z lodi či co. Jako by tu byla jatka. A jak to smrdí," ozývalo se z chorvatského ostrova Pag před dvěma lety. Šlo o tzv. rudý příliv - dodnes trochu tajuplný jev, o kterém pravděpodobně hovoří už bible, a to tam, kde vypráví, jak Áron proměnil všechnu vodu v Egyptě v krev.

"Ryby v Nilu lekly. Nil začal páchnout a Egypťané nemohli vodu pít. A krev byla v celé egyptské zemi..."

Moderní věda má pro to vysvětlení - ve vodě se nahromadily mikroskopické organismy planktonu. Právě tak asi přišlo ke svému jménu Rudé moře. Zde se snadno přemnoží běžná sinice Trichodesmium erythraeum. Rudý příliv je však trochu zavádějí název - nemusí mít nutně rudou barvu a nedochází k němu jen při přílivu. Většinou však lidi neohrožuje.

Mapku s vyznačením znečištěných oblastí u Středozemního moře si stáhněte ZDE

Riziková místa

S přemnoženými řasami či sinicemi se moře vyrovná, na přímé důsledky lidské činnosti však jeho samočistící schopnost mnohdy nestačí. Některým místům je proto lépe se vyhnout hned. Voda pochopitelně nebývá čistá v těsném sousedství přístavů a velkých měst.

"A také tam, kde do moře ústí řeky a potoky. Zde by se lidé koupat neměli. V některých zemích je na plážích u ústí řek téměř permanentní zákaz koupání. Nejhorší situace tam bývá po silných deštích," vysvětluje doktor Eichstaed.

Citlivý systém zdravého moře může být zničen během několika dní. Své o tom vědí lidé na severním pobřeží Španělska. Dva roky po ztroskotání tankeru Prestige se stále objevují na plážích olejové skvrny. Místní úřady odstraňují tuny znečištěného písku. Marně ujišťují turisty, že jim žádné nebezpečí nehrozí. Marně, nafta se šíří dál.

Kde jsou v Evropě potíže s vodou na koupání

Zdroj: ADAC, údaje platí k 21.červenci, každý týden se mění

V Itálii platí podstatně přísnější normy na čistotu moře než v jiných zemích EU. CHORVATSKO



* Z důvodů výskytu řas je omezené koupání v těchto lokalitách: Novigrad, Poreč, Rovinj, Umag a Vrsar

* Opatija - až do odvolání uzavřena pláž Pancera

* Rijeka - některé pláže v centru města trvale uzavřené ITÁLIE Abruzzen:

* Ortona - na některých plážích zákaz koupání

* Pescara - část pláží znečištuje řeka Pescara

* Pineto - zákaz koupání kolem ústí řeky Vomano kvůli bakteriím

* San Vito Chietino - zákaz koupání kolem ústí řeky Feltrino

* Torina di Sangro Marina - zákaz koupání kolem ústí řeky Sangro

* Vasto - zákaz koupání na některých plážích, hlavně kolem ústí řeky Apricino Emilia Romagna:

* Bellaria/Igea Marina - bakteriální znečištění v ústí řeky Uso

* Cesenatico - znečištěný přístavní kanál Ligurie:

* Cogolet - u pláže Nuova Scogliera překročena povolená koncentrace střevních bakterií

* Genua - zákaz koupání u ústí řek Leira a na pláži západně od přístavního mola

* Imperia - stálý zákaz koupání u ústí řek Prino a Caramagna

* Pietra Ligure - trvalý zákaz koupání na pláži východně od ústí řeky Maremola

* Vallecrosia - trvalý zákaz koupání na pláži vedle čističky Marky:

* Civitanova Mache - zákaz koupání u ústí řeky Chienti

* Grottammare - zákaz koupání u ústí řeky Tesino

* Lido di Fermo - zákaz koupání u ústí potoka Valloscura

* Numana - zákaz koupání u ústí řeky Musone

* Pedaso - trvalý zákaz koupání na pláži u elektrárny

* Pesaro - trvalý zákaz na pláži severně od přístavního kanálu

* Porto Recanati - zákaz koupání u ústí řeky Potenza

* Porto San Giorgio - poslední zbytky řas

* Porto Sant´Elpidio - zákaz koupání u ústí Chienti

* Potenza Picena - trvalý zákaz koupání u ústí odpadu čističky Toscana:

* Livorno - zákaz koupání v části Ardenza a Bagno Fiume

* Massa - celou sezonu zákaz koupání u ústí řeky Magliano

* Orbetello - preventivní uzavření 60 m dlouhého kusu pobřeží

* San Vinzenzo - zákaz koupání v okolí sportovního přístavu Veneto:

* Caorle - zvýšená koncentrace zárodků na plážích Brian Mare, Piazzale Madonnetta a San Francesco

* Chioggia/Isola Verde - zákaz koupání kolem ústí řeky Brenta

JIŽNÍ FRANCIE Podle EU je kvalita vody závadná v těchto lokalitách:

* Berre-L'Etang - pláž Champigny

* Cannes - pláž Gabres

* Marseille - pláž Militaire ŠPANĚLSKO Katalánsko:

* Cubelles - z hygienických důvodů uzavřena pláž Mota de Sant Pere

* Palafrugell - pláž Del Golfet uzavřena kvůli nebezpečí sesuvu půdy

* Santa Cristina d´Aro - pláž Cala del Senyor Ramon uzavřena kvůli nebezpečí sesuvu půdy

* Sitges - na pláži De S. Sebastia znečištění odpadními vodami Mallorca:

* Pollenca - na části pláže De Pollenca označila EU vodu jako závadnou Jižní Španělsko:

* Estepona - Na plážích Arroyo Vaquero a Galera Dorada označila EU vodu jako závadnou

* Motril - na plážích Carchuna, El Cable a Torrenueva označila EU vodu jako závadnou Valencie:

* Benissa - na pláži De la Fustera nebezpečí infekce z bahna

* Peniscola - znečištění odpadními vodami

* Sueca - zákaz koupání z hygienických důvodů na pláži De Motilla