Průzkum: Praha je město dějin a piva

"Asociace Praha-památky je velice silná. Památky si s Prahou spojuje téměř třetina respondentů, nejvíce návštěvníci slovenského a ruského veletrhu," uvedl ředitel společnosti Jan Tuček.

Překvapivé je šesté místo desetimístného žebříčku nejčastějších asociací. Dobré pivo si s Prahou spojilo již sedm procent všech dotázaných. "Snažíme se od takových charakteristik distancovat, ale to je podle mě chyba. Proč neudělat přednost z toho, že vaříme výborné pivo a že za ním jezdí lidé z celého světa," říká ředitel Pražské informační služby Václav Novotný.

Ale průzkum nezůstal jen u volných představ. Lidé, kteří už navštívili Prahu, měli například jmenovat tři věci, které se jim v Praze obzvlášť líbily, a naopak.

Praha je... 1. Přitažlivá díky památkám 2. Zajímavé, krásné město 3. Kultura, umění 4. Historie, dějiny 5. Architektura 6. Pivo 7. Zábava 8. Volnočasové aktivity 9. Řeka Vltava 10. České výrobky Zdroj: Výzkum "Praha očima návštěvníků mezinárodních veletrhů cestovního ruchu" od Agentury STEM/MARK

Za památkami, architekturou a kulturou figurují příjemní lidé, česká kuchyně, zábava, přátelská atmosféra a pivo. "České speciality zmiňovali významně návštěvníci španělského veletrhu, zábavu zase oceňovali především lidé v Londýně," podotýká Tuček.

Dotázaní si vybavili i jednotlivá místa - v Rusku zaujala zoologická zahrada v Troji, v Holandsku a Itálii zase městské parky, Rakušany řeka Vltava.

Pouliční kriminalita, městská hromadná doprava a příliš mnoho lidí. To je trojice nejčastěji jmenovaných pražských nešvarů, které v těsném závěsu následuje například protivné chování Čechů vůči cizincům, vysoké ceny, špína či paneláky na okraji města. "Zajímavé je, že na sedmé příčce se umístilo špatné počasí. To opravdu ovlivnit neumíme," usmívá se Václav Novotný z Pražské informační služby.



Lidé na britském veletrhu odsuzovali pánské jízdy v pražských podnicích, v Rusku se nelíbí servis, který Pražané turistům poskytují, na Slovensku se zase mezi zápory objevil přílišný hluk v ulicích.

"Praha má v zahraničí dobrou pověst. Patří mezi destinace, které jsou bezpečné. Nikdy neměla punc města z východního bloku," říká Tomio Okamura z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

"Spontánně si Prahu jako nejatraktivnější evropské město vybavila téměř polovina dotázaných," uvedl Jan Tuček. Obecně se umístila na druhém místě - hned po Paříži. Ale i tady platí jiný kraj, jiný mrav. "V Británii vidí české hlavní město jako místo zábavy, v Rakousku se nejvíce líbila česká kuchyně. V Moskvě si vzpomněli také na sklářské a lázeňské tradice. Italové obdivovali hlavně Čechy. Možná spíš mysleli Češky," domnívá se Tuček.

***

Hoteliér: Turistům vadí sprejeři a taxikáři

Nepřiměřené ceny, které si účtují řidiči taxíků, a sprejery pomalované zdi budov v historické části Prahy. Takové stížnosti slyšel nejčastěji od svých hostů ředitel hotelu Four Seasons René Beauchamp. Pětihvězdičkový hotel, ve kterém se za rok vystřídá na devadesát tisíc hostů, leží jen několik kroků od Karlova mostu.

Jaké národnosti převládají mezi hosty vašeho hotelu?

Klientela je všeobecně mezinárodní, hosté přicházejí z celého světa, nedá se v podstatě uvést, kdo více či méně.

Jak dlouho se vaši hosté v Praze průměrně zdrží?

Průměrná doba pobytu jsou čtyři dny.

Co se jim v Praze nejvíce líbí?

Naši hosté obdivují především krásu města. Procházky středověkými uličkami kombinují s návštěvami různých kulturních událostí.

A na co si nejvíc stěžují?

Většina našich hostů má krásné a nezapomenutelné zážitky z Prahy a nestěžují si prakticky na nic.

Jaké zážitky si z pražských ulic odnášejí nejčastěji?

Hosté jsou unešeni a překvapeni nádhernou architekturou města a historií. Snad nejčastější komentáře a negativní ohlasy bývají na pomalované stěny budov od sprejerů.

Pokud srovnávají s Evropou, jak Praha vychází?

Praha se stala nejpopulárnější destinací pro turisty a vyhledávaným evropským městem.

Co vy osobně považujete za přednost metropole?

Praha je ideálním a krásným městem pro život a bydlení. Snad jediným záporem jsou někdy nepřiměřené ceny, které si účtují taxikáři, to by se mělo do budoucna zlepšit.