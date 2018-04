Průvodce Cesta na východ

Rady, zajímavosti i tipy z více než třiceti asijských zemí najdete v novém průvodci Cesta na východ, jehož autoři jsou Ivan a Iva Brezinovi. Objemná publikace, která má téměř osm set stránek, je svým způsobem výjimečné dílo, které zřejmě u nás nemá obdoby. Samozřejmě popsat podrobně Asii je úkol, který je tak obrovský, že ani v tomto průvodci nemůže být všechno. T o ale zřejmě skutečně nebylo účelem této knihy. Co tedy kromě přehlídky asijských států, kde najdete popis historie, současnosti, nejrůznější tipy na cesty až po jednotlivé rady, kniha nabízí? Kromě toho se dočtete, jak se do Asie očkovat, jak například smlouvat, ale i to, jak se chovat k žebrákům. Zajímavé jsou i kapitoly o místních náboženstvích, o drogách či fotografování. Samozřejmě, že nechybí kapitoly o úředních formalitách, bydlení, stravování i výbavě na cesty. Dobré jsou ale i přehledy cestovních kanceláří a leteckých společností, které vám pobyty v Asii mohou zajistit.