Gruzínský Kavkaz, ruský Elbrus i biblický Ararat z českého letadla

Třetí březnové úterý provedl letoun Dynamic WR-9 otočku nad domovským letištěm Příbram – Dlouhá Lhota a zamířil na východ. Přes Tatry a Košice, rumunské Sibiu a bulharskou Varnu zamířil jeho pilot hned dvojmo nad hranice Evropy a Asie. První, tedy přelet Bosporské úžiny se kvůli formalitám nezdařil v předchozí expedici Ostrovy Jaderského a Egejského moře, Jiří Pruša ale nepatří k těm, kdo se vzdávají. „Dlužím si to,“ říká a věří, že tentokrát se přelet bosporské hranice mezi Evropou a Asií podaří.

Hlavním cílem jedenáctidenní expedice je však prozkoumání evropsko-asijské hranice, která vede pohořím Kavkaz. Z Turecka se proto Jiří Pruša vydá směr Tbilisi - právě v Gruzii nafotí a natočí pětitisícové vrcholy Kavkazu. Nejvyšší kavkazský vrchol Elbrus uvidí zhruba z osmikilometrové dálky. „Elbrus leží v Rusku a tam se tentokrát nedostanu,“ vysvětluje.

Po prozkoumání Kavkazu sklouzne Dynamic k jihu. Při tom by Pruša rád nafilmoval biblickou horu Ararat, na jejímž úbočí přistál Noé se svou archou, i vyhaslé jícny vulkánů v Arménii. Následně se vydá přes jižní Turecko nad Řecko. Zde by mimo jiné rád z letadla zvěčnil bájnou horu Olymp.

Cesta by měla trvat 11 dní, příbramské letiště Dlouhá Lhota by Dynamic i s jeho pilotem mělo přivítat v pátek 27. března. Pokud bude přát počasí. „Předpověď je na oblast Kavkazu pro dobu, kdy tam chci doletět, trochu nejistá. Ale s tím jsem zvyklý pracovat. Nikdy nelze naplánovat hezké počasí na celou cestu. Takže budu doufat v to nejlepší a zbytek budu řešit podle situace,“ komentuje Jiří Pruša. Články tentokrát nebudeme přinášet denně, ale obvykle až po několika etapách letu.

Plánovaná trasa letu

Příbram – Košice – Sibiu – Varna – Burgas – Corlu – Ankara – Batumi – Mestia – Tbilisi – Jerevan – Batumi – Kayseri – Anada – Rhodos – Syros – Soluň – Tirana – Portorož – Příbram.



MAPA: Evropské limity - Kavkaz

O letadle Dynamic

Pilot Jiří Pruša pilotuje malá sportovní letadla již řadu let. Pro iDNES.cz létá pravidelně. Díky němu jsme ze vzduchu mapovali povodně 2012 či absolvovali let do Chorvatska po trase českých motoristů. Nyní z nebe mapuje po evropských ostrovech také hranici Evropy a Asie, pohoří Kavkaz. Více o Jiřím Prušovi na jeho webu www.prusa.org.

Jiří Pruša poletí dvoumístným dolnoplošníkem Dynamic WT-9 s imatrikulací OK-LEX. V kokpitu bude i nad Kavkazem sám. Výkon motoru jeho letadla je 73,5 KW (100 HP), průměrná spotřeba paliva 18 litrů na hodinu. Cestovní rychlost je 200-250 km/h. Odhaduje, že na téměř 9 000 kilometrů bude potřebovat 850 litrů naturalu 95 nebo leteckého benzinu AVGAS 100 LL.

Dynamic se vyrábí ve dvou verzích, Pruša létá tou vyšší (LSA – Light Sport Aircraft) do 600 kg, protože ta může mít mezinárodní imatrikulaci a létat nad mořem. Nepotřebuje speciální souhlas při letu do cizích zemí, který vyžadují ultralehká letadla.

Na letadle jsou celkem tři kamery podvěšené pod křídly a zádí letadla, každá z nich dokáže snímat přes dvě hodiny záznamu .

Pilot Jiří Pruša pózuje před svým letounem Dynamic OK-Lex

Letadlo je vybaveno záchranným systémem – vystřelovacím padákem, který lze použít v kritické situaci k záchraně posádky. Při využití tohoto padáku však dochází ke zničení letadla. Využít lze do minimální výšky cca 300 m nad zemí. V případě nouzové situace nad mořem není ale jeho využití vhodné a je lepší co nejbezpečněji přistát na hladinu.



Poskytovatelem technologie pro sledování aktuální polohy letadla je společnost Data Rail Czech Republic a.s, specialista na sledování polohy po Evropě se pohybujících objektů. Zabývá se i monitorováním pohybu standardních kontejnerů, systémy řízení dopravy i přístupem k internetu pro cestující.

Letadlo také disponuje systémem pro sledování polohy, díky němuž můžete na mapě v našem speciálu vidět, kde se právě skutečně nachází. Pro případ nutnosti přistání na vodu má pilot k dispozici záchrannou vestu a speciální člun – obojí s automatickým nafukováním.

Ke komunikaci polohy na moři/zemi mimo letiště má pilot k dispozici vysílačku na leteckých frekvencích (118-135 MHz), satelitní telefon pracující kdekoliv na zeměkouli a běžný mobilní telefon. Navíc pak tři zdroje signálního světla – baterky.

Kdo je Jiří Pruša

Jiří Pruša před startem směr Alpy a Jadranské a Egejské moře

Létání je jeho život. Po několikaletém působení na manažerských postech v ČSA a mezinárodní letecké organizaci IATA v Ženevě se věnuje leteckému byznysu v soukromé sféře. Založil pobočku globálního distribučního systému letenek Galileo pro střední a východní Evropu. Kromě toho manažersky vede letecký časopis Flying revue a létá pro radost na sportovních letadlech. V posledních letech při tom úzce spolupracuje s iDNES.cz. Od první větší spolupráce, kdy společně s šéfem blogů mapoval cestu Čechů do Chorvatska, odletěl pro iDNES.cz již několik exkluzivních expedic, například nad Baltské či Severní moře. Záznamy z jeho cest po Africe, Novém Zélandu či kolem Manhattanu najdete na jeho blogu. Je ženatý, má dvě dospělé dcery.

V současnosti kromě letu nad Kavkaz připravuje spolu s režisérem Petrem Nikolaevem film o československých legionářích v Rusku, v dubnu se kvůli nasátí atmosféry míst, kde legionáři před sto lety operovali, společně vydají po jejich stopách na Transsibiřské magistrále.

Jiří Pruša rovněž vydal ojedinělou knihu Abeceda reálného socialismu

Mezi svoje nejzajímavější letecké cesty řadí cestovatel kromě evropských expedic například průlet New Yorkem, přelet Niagarských vodopádů, průlet nad Grand Canyonem, přelet Los Angeles a San Franciska nebo let do Key West – nejjižnějšího bodu kontinentálních USA. Dvě cesty přes Jižní Afriku, Namibii, Botswanu, Tanzanii – 2010 a 2011 – s přeletem pouští Namib a Kalahari, létáním nad Viktoriinými vodopády nebo letem kolem Mysu Dobré naděje a nejjižnějšího bodu Afriky. Také let na Kypr i týdenní let za polární kruh s létáním nad největšími ledovci a fjordy Norska v roce 2013.

