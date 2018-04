Průrvou Ploučnice: parádní jízda Pekelným jícnem na matračkách

Říčka Ploučnice přitéká od Stráže a postupně vtéká do kaňonu vyhloubeném mezi strmými pískovcovými stěnami. Asi po 50 metrech se prudce otáčí vpravo a protéká prvním, asi 13 metrů dlouhým a poměrně úzkým tunelem vytesaným v pískovci. Pak se říčka na chvilku zase objeví na povrchu soutěsky, načež pokračuje 41 metrů dlouhou skalní chodbou. Když je dostatek vody, míří sem za výjimečným dobrodružstvím vodáci.

Když jsme se ženou vymýšleli, jak dětem zpestřit prázdninový program, padla volba právě na Průrvu Ploučnice. Z obyčejného válení se u vody už nás všechny bolela hlava a stejně jsme se tam chystali už několik let.

Postřehy ze splutí Průrvy Ploučnice

Auto bez problémů zaparkujete na velkém plácku hned za mostem, který spojuje Noviny pod Ralskem a Stráž pod Ralskem. K samotné průrvě je to pak asi 150 metrů pěšky po prašné cestě.

Ploučnice tvoří pod výpustí ze skály hlubokou tůni, kde se dá dobře vykoupat i s využitím protiproudu. Vstup do vody je pozvolný, ale kamenitý. Pro děti doporučujeme boty. Za současného stavu vody je koupání bezpečné a do vyhloubené jeskyně se dá vlézt i bez pomoci. Chce to jen trochu cviku, abyste se moc neprali s proudem.

Samotný průchod štolou vyžaduje trochu opatrnosti. Dno je totiž po staletích omílání trochu hrbolaté. Občas chybí kamenný kvádr, jinde přebývá. Po celé délce skalního úseku není víc než po pás vody. Když se trefíte do vymleté kapsy, bude tam o půl metru vody víc. Proud není tak silný, že by dospělého strhnul, děti ale raději držte. Hrbolaté dno je i kluzké.

Ostatně mnohem bezpečnější než se řekou protiproudu prodírat, je skálu obejít a splout ji na čemkoli.

Vodáci na lodích spíš drhnou a stupeň na konci jeskyně připomíná spíš jízdu po zadku na schodech. Matračka je ideální. Dle potřeby se ohne a vy plujete jako na gauči.

A koho šplhání temnou štolou nebere, může se pohodlně usadit v bufetu na břehu. Pivo v kelímku, spousta vos a příznivé ceny. Ideální závěr letního výletu.