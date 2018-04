Průlet letounu ohněm a nejlepší český akrobat. Lákadla nedělní Acrobatshow

Petr Jirmus v akci po 20 letech

Petr Jirmus, dvojnásobný absolutní mistr světa v letecké akrobacii, se předvede na akrobatické replice historického dvojplošníku s otevřenou kabinou Bücker Jungmann, který bude mít v ČR svou akrobatickou premiéru.

"Jsme velmi rádi, že se nám podařilo Petra pro tuto mimořádnou exhibici získat a že to bude právě na letišti Dlouhá Lhota, kde od roku 2006 stojí památník Mistrům letecké akrobacie. Ten je totiž věnovaný nejlepším československým leteckým akrobatům, kteří se zasloužili o to, že se naše sportovní letectví drží po celých dosavadních sto let historie světového letectví ve světové špičce," uvedl letový ředitel Acrobatshow Vladimír Labuda.

Jirmuse považují mnozí znalci za vůbec nejlepšího leteckého akrobata všech dob. "Jako dosud jediný pilot dokázal obhájit titul absolutního mistra světa," zdůraznil Labuda.

Rekonstrukce posledního souboje Rudého barona Manfreda von Richthofena

Unikátní válečná bitva

Další premiérou už 13. ročníku Acrobatshow bude vystoupení Létajícího cirkusu Martina Kindernaye. "Piloti předvádějí na replikách stíhaček z první světové války opravdu strhující podívanou se vším všudy, s divokým rejem letadel nízko nad zemí, štěkotem kulometů, ostřelováním letadel z pěchotních zbraní, bombardováním vojenského tábora a dokonce i průletem letadla hořící ohnivou stěnou," informuje Labuda.

K vidění bude i legendární rudý trojplošník Fokker DR1, který byl v letech 1. světové války postrachem spojeneckých letců. Nebude ho samozřejmě pilotovat Rudý baron Manfred von Richthofen, který zahynul v dubnu 1918 na samém konci války v leteckém souboji, ale pilot Václav Jirsák, sólista létajícího cirkusu.

Návštěvníci nedělního Acrobatshow se mohou těšit i na další letecká esa, mistra Evropy v akrobacii na kluzácích Přemysla Vávru a na Martina Šonku na ruském speciálu unlimited Suchoj SU31.

Chybět nebudou ani armádní nadzvukové gripeny a jako zvláštní bonus pořadatelé připravují i seskok parašutisty z křídla bezmotorového kluzáku Blaník.

Skupina letounů legendární řady Zlin Trener Vystoupení Jana Adamce se speciálem SUCHOJ SU31

Program začíná v 10 hodin

Nabitý program XIII. ročníku Acrobatshow - IX. Memoriálu Martina Stáhalíka začíná v neděli v 10 hodin a potrvá zhruba do 16:30. Na letišti budou připraveny i různé atrakce pro děti, výstava automobilů, stánky trhovců a samozřejmě občerstvení všeho druhu. Příjezd k parkovišti bude jako každý rok vyznačený po silnicích od Dlouhé Lhoty a Kotenčic. Vstupné: dospělí 150 Kč, děti od 6 do 15 let 50 korun, mladší zdarma. Více na www.acrobatshow.cz.