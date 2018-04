Prsa Matky Boží: nejkrásnější vrchol Šumavy

MŮŽE SE HODIT Jak se tam dostat

Autem z Plzně (nebo i odjinud) do Klatov, pak směr Nýrsko – Hojsova Stráž – Železná Ruda. K pěšímu výstupu se jeví jako nejlepší východisko osada Hamry, kam se dostanete, když odbočíte z hlavní silnice v obci Zelená Hora. Pokud budete mít s sebou kolo, pak je vhodné zaparkovat v sedle Špičák a pod Ostrý dojet po cyklotrase kolem Černého jezera. Pojedete-li vlakem, musíte do Plzně či Klatov a odtud tratí č. 183 Plzeň – Železná Ruda. Nejvhodnější železniční stanicí pro nástup na pěší túru je Hamry-Hojsova Stráž, v případě cyklotúry pak stanice Špičák. Dobré spojení nabízí například ranní víkendový rychlík s odjezdem 7.05 z Plzně (příjez do stanice Hamry-Hojsova Stráž v 8.47, do stanice Špičák v 9.02). Itinerář trasy pro pěší

Hamry-Hojsova Stráž, žel. st. – Hamry, silnice (2 km) - Stateček (6,5 km) – Ostrý (9 km). Modrá značka. Itinerář trasy pro cyklisty

Špičák, žel. st. – Špičácké sedlo (2 km) – Černé jezero (6 km) – Bílá strž (10 km) – Stateček (12 km) – dále pěšky Ostrý (14,5 km). Mapy

1 : 50 000 SHOCart č. 34, Šumava-Železnorudsko, Povydří, Churáňov

1 : 50 000 KČT č. 64, Šumava, Železnorudsko