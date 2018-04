Provence: království levandule, barev a vůní

Procházka po Provence

Avignonský most TAM NA MOSTĚ

Pět eur za vstup na Avignonský most se vyplatí dát, i kdyby jen proto, abyste zjistili, proč staletý most přes řeku Rhônu končí v půli, přičemž na druhém břehu začíná divočina. (Nápověda: povodně). Sluchátka a anglický či německý výklad v ceně.





Amfiteátr v Nimes ANTICKÁ PROLÉZAČKA

Není snad tak veliký jako Koloseum v Římě, zato si jej lze jaksepatří "osahat". Amfiteátr v Nimes je elipsa o délce 133 metrů, šířce 101 metrů, celkem 120 oblouků ve dvou poschodích. Turista může prakticky kamkoli zahopsat si na 21 metrů vysoké fasádě i pohovět si na některé z antických lenošek, které svého času pobraly až 20 tisíc diváků.

Papežský palác KDE BYDLEL VZDOROPAPEŽ

Nejslavnější památka Avignonu, v níž hlava katolické církve úřadovala ve 14. století během papežského schizmatu. Vypadá honosněji zvenku než zevnitř, protože v minulých staletích byl několikrát vyrabován. Od poloviny července do poloviny srpna se zde koná divadelní festival.







Goghův dům GOGHŮV DŮM CHÁTRÁ

Při procházce městečkem Arles nelze nenarazit na La Maison Jaune, "žlutý dům", jehož patro si kdysi pronajal malíř van Gogh. Dům dnes vypadá omšele. Mnohem lépe ho však vykreslují van Goghovy obrazy. Posuďte sami na fotografii ZDE.

Akvadukt Pont du Gard TROCHU VELKÝ VODOVOD

V Uzés začínal římský vodovod, který odváděl vodu ze zdejší říčky do 50 kilometrů vzdáleného Nimes (Nemausus). Nejslavnější stavbou tohoto poněkud dlouhého vodovodu je Pont du Gard, třípatrový akvadukt úctyhodných rozměrů 272 metrů na délku a 49 metrů na výšku. Ve žlabu v nejvyšším patře proudilo svého času až 300 litrů vody za vteřinu. Stavba z křídových kvádrů je opravdu monumentální, takže řada návštěvníků neodolá a vyryje do kvádrů svou vizitku. Některé jsou přes 200 let staré.