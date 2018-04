Provence: kam jezdí milovníci vína...

MŮŽE SE HODIT * Apelace (AOC) je nejvyšší kategorií francouzského vinařského zákona. Je to vlastně značka, která říká, že víno pochází z určité oblasti, je vyrobeno z určitých odrůd vinné révy, která je pěstována určitým způsobem. To vše je zapsáno v zákoně, kterým se vinaři skutečně řídí. Vědí totiž, že jakékoliv porušení by je přišlo draho - přišli by o výsadu mít na svých lahvích kouzelná slůvka "Appellation d'origine Controlée". Špičková vína jižní Rhony:

* červený i bílý Chateauneuf-du-Pape

* červený a růžový Gigondas Tavel rosé

* přírodně sladká dezertní vína Muscat de Beaumes-de-Venise a Rasteau