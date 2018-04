Kde nos potřebujete víc než oči. Výlet do města, kde voní každá ulice

Jedním z malých nezávislých parfumérů, jejichž dílo lze v Grasse zakoupit, je tamní rodák Didier Gaglewski, který si díky svým kompozicím brzy vydobyl velké renomé, do jeho nenápadného krámku na rue l’Oratoire se sjíždějí zákazníci z celého světa. Avšak ne proto, že by viděli reklamu v jednom z módních časopisů tištěných na silném křídovém papíře. Sláva Gaglewského parfumérie se šíří mezi samotými parfémovými fajnšmekry na diskuzních fórech či sociálních sítích. „Reklamu si neplatím, lidé ke mně jezdí proto, že o mých parfémech slyšeli od známých, či si přečetli článek na internetu,“ říká Gaglewski.

Vybírání a nákup parfému v jeho malém obchůdku, jehož zadní část slouží také jako dílna, připomíná malý obřad, který se absolutně nedá srovnat s nakupováním v řetězcové parfumerii. Máte-li štěstí, obsluhovat vás bude sám tvůrce vůní v jednoduchých hranatých flakonech. Nebude se vám však snažit vnutit novinku, jako to dělají silně nalíčené prodavačky v běžných parfumériích. O parfémech a jejich složkách si s vámi bude povídat a bude se snažit najít vůni, s níž se dokážete ztotožnit a kterou budete s radostí nosit.

Žádné opulentní a dekadentní vůně nečekejte, na ty specializují jiné parfumérské domy. Gaglewski tvoří vůně lehké, vzdušné avšak do posledního detailu promyšlené. Z jeho dílny pocházejí parfémy, jehož nositelky a nositelé musí často odpovídat na otázku „čím to tak krásně voníš?“.

Na rozdíl od velkých módních domů, které chrlí několik novinek ročně, vytvoří Didier Gaglewski maximálně jeden nový parfém za rok. „Vytvořit parfém, s nímž budu spokojený, trvá měsíce,“ říká parfumér, který pracuje se zhruba 300 složkami, které musí vybrat a poskládat tak, aby z nich vznikla libá kompozice, která však bude i originální a odlišná od produkce ostatních. Pro vytvoření každého parfému vybere zhruba 20 složek, jež vytvoří hlavu, srdce a základ parfému. Právě ty určují, jak se vůně bude na kůži s postupem času vyvíjet. V podání Didiera Gaglewskiho je parfém malé umělecké dílo, které jeho autor vždy tvoří s myšlenkou na konkrétní osobu či situaci, kterou by chtěl výslednou vůní přiblížit.

Jako správný patriot se snaží získávat co nejvíce složek z lokálních zdrojů. „Mám přátele, kteří se zabývají výrobou jednotlivých složek ve vysoké kvalitě, a kteří pro mě tvoří již výsledné kompozice, které navrhnu,“ vysvětluje absolvent parfumérské školy z Grasse. Takové školy jsou na světě pouze dvě, kromě Grasse ještě v Paříži. Jeho tvorba je tak maximálně lokální. Ze zahraničí parfumér dováží pouze složky, které se v Grasse nedají vypěstovat, jako například pačuli či vetiver.