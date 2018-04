Babička Jiřího Pechy ukazuje také svoje špatné vlastnosti. Tu druhou, jemnější tvář Babičky ztvární ženy. To vše pak autoři hudby Jiří Pavlica a Zdeněk Kluka podtrhli nejen lidovými písněmi, ale také poněkud rockovějším hávem.

Spojnici mezi časy Babičky Boženy Němcové a současností tvoří několik groteskních předscén, které přenesou diváky do začátku padesátých let i do současnosti.

Tříhodinové představení, jež začíná v 19.30 hodin, mohou zhlédnout diváci také v úterý.