Na Desné se začalo kácet, z protržené přehrady se stane turistický cíl

19:00 , aktualizováno 19:00

Práce na pozůstatcích protržené přehrady na říčce Bílá Desná v Jizerských horách začaly v pondělí kácením stromů. Do roku 2016 by se přehrada měla znovu otevřít turistům, bude to přesně sto let od doby, kdy při katastrofě zahynulo 62 lidí.