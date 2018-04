Protěž z Kilimandžára Jiřímu Hanzelkovi

24. 12. 1920 - 15. 2. 2003



* Aktivně se zúčastnil protifašistického odboje.



* V roce 1947 odjíždí s Miroslavem Zikmundem do Afriky a Latinské Ameriky. V roce 1959 se vydávají do Asie.



* Do povědomí veřejnosti se oba zapsali rozhlasovými reportážemi, filmy, politicko-ekonomickými studiemi a zejména unikátními cestopisy.



* V roce 1969 přišel zákaz publikační činnosti a jakékoliv placené práce. Hanzelka patřil mezi první signatáře Charty 77.