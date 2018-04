Prostitutky vystupují z podzemí

"Už jsem dětem řekla, že brzy přijdu o místo," říká Christel. Nový zákon chtěl především zlepšit pracovní podmínky prostitutek. Z hlediska autorit je důležité, že bude celá branže pod přísnějšími pravidly a kontrolou. Navíc budou i provozovatelé podniků povinni dělit se o svůj zisk s berním úřadem. "Prostitutky mají nyní právo odmítnout zákazníka, například pokud je opilý. A taky je novým zákonem stanoveno, že máme právo na pracovní místnost o určitých rozměrech," říká Kim, jedna z dlouholetých kolegyň Christel.

Sdružení provozovatelů relaxačních podniků je zastáncem nového zákona o legalizaci, ale není spokojeno s jeho provedením. Jeho člen André van Dorst soudí, že úřady věc podcenily. "Úřady nemají ponětí, jak to v této branži chodí. Tak třeba teprve před třemi týdny berní úřad vydal brožuru pro prostitutky. To se mělo udělat daleko dřív." Mnozí upozorňují také na to, že postavení nelegálních prostitutek se ještě více ztíží. Dick Lavina z organizace Červená nit, která obhajuje zájmy prostitutek, to potvrzuje.

"Všechny legální prostitutky mohou být s novým zákonem spokojeny. Ty nelegální - to znamená cizinky bez povolení k pobytu nebo nezletilé dívky - se dostanou do velikých problémů a pravděpodobně skončí v daleko hlubší ilegalitě, která s sebou samozřejmě přináší veliká rizika." Součástí nového zákona je totiž i povinnost prostitutek se při výkonu práce legitimovat. Nejen pro dívky pracující v nevěstincích či na ulicích má nový zákon dalekosáhlé následky.

Podstatná část prostituce v Nizozemsku se totiž odehrává v takzvaném eskortu. Jde o telefonickou službu zprostředkující kontakt mezi zákazníky a prostitutkami. Pro obě strany je podmínkou naprostá diskrétnost. K setkáním dochází v hotelu nebo doma. Platí-li zákazník kreditní kartou, na jeho bankovním účtu se objeví jméno restaurace. V eskortu často pracují studentky, mladé matky nebo cizinky bez povolení k pobytu. Jejich motivací jsou peníze, anonymita je absolutní podmínkou. Proto je pro ně placení daní problematické. Nejen, že tím přicházejí o zisk, ale některé z nich ztrácejí i právo na sociální dávky. A pokud by na daňovém formuláři stálo "osobní služby", mohl by vyjít najevo zdroj jejich příjmů.

"Eskort je téměř nekontrolovatelný, protože anonymita a tajení jsou bezmála jeho synonymy. Většinou se jedná o pokoutné zprostředkovatele, kteří rozšiřují telefonní čísla mezi taxikáři, v nočních klubech, saunách či hotelech," stojí ve zprávě o průzkumu, který o eskortní branži nechalo udělat město Amsterdam. Autoři této zprávy předpovídají, že se asi 40 procent eskortního trhu přesune do ilegality. Zdá se, že spokojeny mohou být především úřady. Získaly možnost dohledu a sankcí. Sdružení pro otázky prostituce se obává, že Nizozemsko bude obohaceno o branži, ve které je všechno dobře zařízené a promyšlené, ale v níž nikdo nebude chtít pracovat. Mluvčí sdružení Marieke van Doorninck říká: "Slyšíme ze všech stran, že ženy s touto prací přestávají, ale ještě neznáme čísla. Víme jen, že mnoho prostitutek je v panice a neví, co si počít." Kim z apeldoornského Sexcentra to poznává na vlastní kůži. Ještě před rokem měla osm kolegyň, po odchodu končící Christel zbude v podniku sama. S povzdechem říká: "Ale zákazníci chodit nepřestávají..."