Prostitutkou

Jste mladá, ctižádostivá, máte čas, chcete poznávat svět a právě vám známý nějakého známého nabídl práci na černo třeba v Itálii? Tak to jste na nejlepší cestě, jak se zřítit propadlištěm nejstaršího řemesla světa. A netvrďte, že právě vám se to stát nemůže. Za poslední dva roky se Česká republika dostala na "nečestné" první místo v obchodování se ženami. Francouzská organizace Mouvement du Nid uvedla, že 64 procent žen, kterým poskytla asistenci, jsou Češky. V roce 1997 takových českých dívek a žen bylo 389. Alarmující, že? Podle údajů Mezinárodní organizace pro migraci se nejčastějšími obětmi obchodu se ženami stávají dívky ve věku 15-24 let, pro které je nejčastějším podnětem k odchodu do zahraničí nabídka ze strany kamarádů či náhodně potkaných známých, nebo reakce na inzerát. Dívky si povětšinou dělají vyhlídky na práci číšnice nebo tanečnice, velmi častá jsou i pozvání na návštěvu nebo fiktivní nabídka k sňatku. Právě pro ně a další cestováníchtivé dívky doporučuje Mezinárodní organizace pro migraci následující rady:* Získejte co nejpodrobnější pracovní smlouvu. Informujte se o svém pracovním povolení a o svém pobytu v zahraničí si prověřte všechny dostupné údaje.* Zanechte doma přesnou adresu plánovaného pobytu a co nejvíce informací o svém budoucím zaměstnavateli. Snažte se získat maximum kontaktních adres v zemi, kam míříte.* Zanechte doma fotokopii cestovního pasu a svou poslední fotografii.* Vezměte si s sebou finanční prostředky do začátku, alespoň minimum pro případnou cestu zpět domů. Také předplacená telefonní karta pro volání ze zahraničí je výhodná.* Domluvte se, dokdy a jak často dáte o sobě vědět rodičům nebo kamarádům. Ihned jim ohlaste každou změnu svého pobytu.* Nikdy, nikomu a za žádných okolností neodevzdávejte svůj pas. Veškeré náležitosti včetně pracovního povolení si můžete obstarat sama. Ani při práci načerno zaměstnavatel váš pas nepotřebuje!* Pokud jsou vám doklady odcizeny, okamžitě se obraťte na policii nebo na české velvyslanectví.* Jsou-li podmínky vašeho pobytu jiné, než je uvedeno ve smlouvě, žádejte okamžitou nápravu. Nedojde-li ke změně situace, máte právo od smlouvy odstoupit.* Na začátku pobytu ani v jeho průběhu nepřijímejte od zaměstnavatele žádné půjčky nebo dary. Nebuďte nikomu zavázaná.* V případě potřeby neváhejte kontaktovat české velvyslanectví nebo policii v zemi, ve které pracujete. V případě, že nemáte jistotu, zda jste se rozhodla správně nebo máte problémy, zavolejte na informační linku La Strada, rádi vám poradí (02/57313132, po-pá 10:00-18:00)