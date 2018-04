Eiffelova věž má prosklené vyhlídky, lidé na nich dělají skopičiny

Věž vysoká 324 metrů má nyní na prvním patře podlahu částečně z průhledného skla. Čtyři vyhlídkové platformy stály 30 milionů eur (zhruba 824 milionů korun). Přestože jsou ve výšce jen 57 metrů, není to nic pro lidi trpící závratěmi.

Někteří z prvních turistů, kteří v pondělí věž po rekonstrukci navštívili, se netajili tím, že se jim při pohledu dolů točí hlava. „Je to opravdu děsivý pohled,“ vyhrkl ze sebe jordánský turista Jusif Mubajdín, který se raději při chůzi po skle přidržoval přítelova ramene.

„Doufám, že to postavili kvalitně,“ poznamenal americký turista Aaron Smith, jehož cituje agentura AP.

Eiffelova věž byla otevřena 6. května 1889. Dílo se zrodilo v hlavě architekta Gustava Eiffela a bylo postaveno na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a u příležitosti Světové výstavy 1889. Dnes patří k nejnavštěvovanějším památkám světa, ročně si ji prohlédne přibližně sedm milionů turistů.

Věž má celkem tři plošiny, první je ve výšce 57 metrů (345 schodů), druhá ve výšce 115 metrů (359 schodů) a třetí ve výšce 274 metrů, dostupná jen výtahem. Třemi pilíři stavby jezdí lanovky do prvního a druhého patra, ve čtvrtém jsou schodiště pro pěší. Z druhého patra pak vedou výtahy do patra třetího (výtahy zde byly postaveny v roce 1899, tedy deset let po otevření věže).