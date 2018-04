Proprší vám dovolená? V některých zemích vám za to zaplatí tisíce

Barbadoská státní centrála cestovního ruchu přišla s nabídkou pro turisty, kteří si letos zarezervovali svůj pobyt v období mezi 1. květnem až 7. červnem s příjezdem na Barbados nejpozději do letošního 18. prosince. Centrála se zavázala, že za každý den, kdy teplota na tomto karibském ostrově klesne pod 26 stupňů Celsia a zároveň naprší více než pět milimetrů srážek, vyplatí těmto klientům 100 amerických dolarů (1750 korun).

Ve Francii nabízejí cestovní kanceláře Pierre et Vacances a FranceLoc speciální pojištění proti špatnému počasí, na jehož základě dostane klient zpátky z ceny dovolené až 400 eur (10 300 korun), pokud z týdne proprší alespoň čtyři dny.

Obě cestovní kanceláře nabízely toto pojištění už loni. Podle jejich údajů loni pršelo desetině klientů na dovolené tak, že získali nárok na vrácení peněz.

S nabídkou pojištění počasí začaly letos i letecké společnosti. Například německá Lufthansa garantuje cestujícím kompenzaci až 20 eur za každý den, kdy o dovolené naprší více než pět milimetrů srážek. Limitem je však 200 eur za jednoho cestujícího. Podmínkou přitom letos byla rezervace do jedné z vybraných 36 destinací po celém světě do 18. srpna, a to na dobu odletu mezi 1. zářím a 31. říjnem.

Pojištění počasí v ČR existuje, cestovky ho ale zatím nenabízejí

O pojištění proti špatnému počasí v zahraničí informoval mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura. Zároveň poukázal na to, že tuzemské cestovní kanceláře zatím žádné takové pojištění neplánují.

Důvodem nezájmu domácích cestovních kanceláří je podle Okamury hlavně to, že čeští turisté zatím nejsou tak bohatí, aby ve velkém cestovali do dalekých zemí. "Tráví tak dovolenou především v Evropě či severní Africe, tedy relativně blízko naší země, kde se dá počasí celkem předvídat," řekl.

Pojištění finančních ztrát z důvodu nepříznivého počasí přitom na českém trhu existuje již poměrně dlouho, informoval ředitel makléřské pojišťovací společnosti Insia Ivan Špirakus. Obvykle se podle něj využívá jako součást marketingu poskytovatelů služeb či prodejců zboží. Slouží prý také pro krytí rizika příliš teplé zimy u tepláren či plynáren nebo třeba zvýšených nákladů na odklízení sněhu či poklesu zisku u provozovatelů lyžařských areálů.

V ČR se toto pojištění zatím příliš nevyužívá, a to především vzhledem k obecně nižší úrovni celkového řízení firemních rizik a také menší odvahy firem vyzkoušet nové marketingové postupy, upozornil Špirakus. Naprostá většina možných klientů o tomto druhu zajištění rizika svého podnikání prý dosud nikdy neslyšela. "Je ale nesporné, že s pokračující nestabilitou počasí vlivem klimatických změn bude vliv počasí na zisky firem stále větší a význam tohoto pojištění poroste. Očekáváme tedy i zvýšený zájem podniků," podotkl.

Cestovní ruch patří jednoznačně mezi odvětví nejvíce ohrožené změnami klimatu, a tak se dá očekávat, že různé nabídky na pojištění počasí budou přibývat, domnívá se Tomio Okamura.