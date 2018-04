Proplujte do Alenčiny říše divů. Navštivte Británii, kde pohádka vznikla

Autorem dnes již legendární pohádky Alenka v říši divů je Lewis Carroll, rodák z Daresbury. Nejenže před více jak 150 lety napsal úžasný a tajuplný Alenčin příběh, z jeho pera také pochází několik dalších povídek.

Carrollovou inspirací pro vytvoření postavy Alenky byla nejmladší dcera děkana Univerzity v Oxfordu, kde autor vyučoval matematiku. Jmenovala se Alice Lidell. Carroll ji a její sestry pravidelně brával na vyjížďky na loďce a vyprávěl jim zábavné příběhy.

Alenka v říši divů byla poprvé publikována v roce 1865 a u čtenářů všech věkových kategorií se setkala s nevídaným úspěchem. Oproti klasickému pojetí pohádky s jasně danou stavbou a morálním ponaučením, je Alenka příběhem fantaskního světa a hlavní děj je založen na neuvěřitelném až snovém dobrodružství.

V kostele v Daresbury se dodnes nachází originální vitráž z 19. století, na které je vyobrazena Alenka ve společnosti Bílého králíka, kočky a šíleného kloboučníka, tedy nejznámějších postav Carrollova příběhu.

Objevte vchod do Říše divů

Kromě literárních sklonů tíhnul autor i k fotografii a během 60. let 19. století vytvořil sérii fotografií děkanových dcer. Fotografie jsou vystaveny v Národním britském muzeu médií ve městě Bradford.

Britové jsou na tento literární poklad náležitě pyšní a pro fanoušky této pohádky mají připraveno hned několik atrakcí. V Oxfordu máte možnost podniknout jedinečnou výpravu do Alenčina světa zázraků a objevit vchod do Říše divů.

Za kouzelnými dvířky se dozvíte, kým skutečně byl Bílý králík a proč nikdy nechodil včas. Poznejte komické postavy Alenčina příběhu a místa, která inspirovala autora. Sami budete udiveni, jak rychle jste se ponořili do světa dětské fantazie.

Až zjistíte, na kterém stromě sedávala pohádková kočka, projeďte se na lodi a poznejte místa, kde Carroll vyprávěl příběhy Alence Lidellové. Právě zde společně vytvořili svět plný legrace a dobrodružství.

Podrobné informace o výpravách, které vás dostanou mimo reálný svět naleznete zde.

Zamluvte si prohlídku Alenčina světa zde Book a tour Find out more about Towpath Tours a navštivte obchod s upomínkovými předměty.

Více informací o Velké Británii hledejte na www.visitbritain.cz.

Staňte se fanouškem Love UK na Facebooku.