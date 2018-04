Jak tajemník Štěpán boural, ale nezboural celý Žižkov

9:52 , aktualizováno 9:52

Na pražském Žižkově, jedné z nejcharismatičtějších čtvrtí české metropole, je jedno místo, které jako by tam nepatřilo. Na poměrně velké ploše stojí mezi starou zástavbou shluk šedivých paneláků. Je to výsledek přestavby starého Žižkova z konce 80. let. Víc toho komunističtí pohlaváři nestihli.