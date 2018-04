Projeli jsme královédvorské safari vlastním autem, od června můžete také

Průjezd první branou přes elektrický rošt v poměrně zarostlém lese kolem zatím jediného objektu budoucí masajské vesnice, vyvolá vzpomínky na Spielbergův Jurský park. Zvlášť, když průvodkyně ředitelka Dana Holečková připomíná, že na první štaci uvidíme hned šelmu - geparda.

Sedí mezi břízkami a pozorně sleduje projíždějící kolonu aut. Z mostku ani není vidět, že je od návštěvníků oddělen drátěným plotem. V českém lese to působí opravdu překvapivě.

"Protože výběh ještě opravujeme, vpustili jsem tam jen jednoho geparda. A hned jste ho viděli? Měli jste štěstí," říká ředitelka.

Safari ve Dvoře Králové nad Labem z vlastního auta

Celé safari je rozděleno do jedenácti částí, kterou jsou pojmenovány ve svahilštině. Návštěvníci nad každou vstupní branou dostanou upozornění, co uvidí a jaké mají omezení. Jet mohou maximálně třicítkou, vyjma dvou zastávek nesmí vystupovat z vozu. Chování návštěvníků budou sledovat kamery a dohlížet na ně budou pracovníci zahrady.

V části nazvané podle tanzánského národního parku Serengeti vidíme za mostem stádo zeber, pakoňů a vodušek. Více než dvacet zvířat se částečně pase nebo polehává na zelené pastvině pokryté bílými a žlutými květy. Skupina zeber se dá do běhu a kluše přes silničku. Chvíli běží před auty a pak se přesune na pastvinu a hrabe se do prudkého kopce. Je to největší zážitek z celé cesty.

Safari v zoo Dvůr Králové nad Labem

Nepůsobí nijak splašeně. Potvrzuje to velký samec antilopy koňské, který stojí klidně asi tři metry od asfaltové cesty a hlídá své stádo pasoucí se opodál. Na rybníku plave hejno asi deseti pelikánů, kousek dál odpočívá skupina antilop impal. Na horizontu stojí zvířata skotu watusi se širokými rohy, které dosahují rozpětí až 230 centimetrů.

Auta nejezdí bránami, zvířata odrazují elektrické rošty

Projíždíme přes elektrické rošty z jedné části do druhé. "Odpadlo otevírání bran. Elektrické rošty se osvědčily v jiných safari. S gumovými podrážkami je snadno přejdete, ale zvířatům se po nich špatně chodí. Navíc je odrazují barevné odrazky. V jiných zoologických zahradách nám říkali, že od té doby, co je používají, si žádné zvíře ani nohu nezlámalo," vysvětluje ředitelka.

Safari ve Dvoře Králové nad Labem z vlastního auta

Vozem se projíždí kolem pavilonu lvů, ve svahilštině se lev řekne simba a tak se také tato část jmenuje. Přes silné sklo auta pozoruje pár lvů indických. V tomto místě je i první zastávka, kde mohou návštěvníci poprvé z vozů vystoupit. V pavilonu jsou toalety a na další zastávce u nosorožců je stylová restaurace.

"Je to místo, kde je pěkný panoramatický výhled na rybníček s pelikány a výběhy vodušek, impal a velbloudů. Vedle je výběh pro paovce hřívnaté, které tam umístíme ve čtvrtek. Návštěvníci mohou jít pěšky až na vyhlídku k nosorožcům, kde si mohou dát oběd," říká Dana Holečková.

V safari je asi 600 zvířat v padesáti druzích. V jedné části jezdí auta přímo mezi zvířaty, v další je oddělují hluboké příkopy. Tam jsou mimo jiné nosorožci, buvoli a žirafy.

Je dobrý nápad pustit do safari ve Dvoře Králové nad Labem návštěvníky v jejich autech?