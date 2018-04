Projeli jsme jednu z NEJ cyklostezek Rakouska. Čtyři dny podél Enže

Nejmladší z těch velkých rakouských cyklostezek začíná téměř u pramenů řeky Enže (Enns) v nadmořské výšce 1 200 metrů, u severního portálu Tauernského tunelu vedle dálnice A10 v Salcbursku. Vzhledem k tomu, že do tohoto místa je složitá doprava, častějším nástupním místem bývá 20 km vzdálený Radstadt, kam jezdí vlak.

Ennsradweg je v početné konkurenci ostatních rakouských cyklostezek trochu opomíjená, snad proto, že není tak stoprocentně pohodlná jako například mnohem frekventovanější Dunajská cyklostezka. Jednak nevede "pořád z kopce", protože se tu najdou i fyzicky náročnější pasáže, a občas také, i když výjimečně, se jede kousek po silnici. To vše ale bohatě vykoupí fantasticky proměnlivá krajina, budete projíždět jedněmi z nejkrásnějších oblastí celého Rakouska.

Oberennstal, na dohled Dachsteinu

Začátek cyklostezky je idylický a hned po startu začínají nádherné scenérie. První desítky kilometrů stezky sledují horní tok řeky, projíždíte údolí Oberennstal, vklíněné mezi masivy Dachsteinu po levé straně (2995 m) a Nízkých Taur vpravo (Niedere Tauern, kolem 2500 m).

Kolem vás se míhají typické alpské obrázky - roztroušené vesnice i osamocené statky obklopené pastvinami a když zvednete hlavu, uvidíte většinou zalesněné svahy a nad nimi vápencové skály. Cyklostezka tady vede po zvláštní komunikaci, takže vás auta nebudou obtěžovat. Místy se trochu vyhoupnete nad údolí, snad i proto, abyste ze sedla měli lepší výhled.

Osada Hinter Radmer v bočním údolí Národního parku Gesäuse

Projedete slavné sportovní středisko Schladming a pak vaše oči nejspíš upoutá až zámek Trautenfels na nevysoké skále uprostřed údolí. Tady se obvykle trochu zahustí cyklistický provoz, protože zleva přichází další páteřní cyklostezka ze Solné komory.

Po dalších patnácti kilometrech přijedete do Liezenu, kde končí široká přehledná horní část ennžského údolí. Ujeli jste z Radstadtu 80 kilometrů a nejspíš bude čas najít si nocleh, v Liezenu i okolí je možností bezpočet.

"Hřmícími vodami" pod vápencovými stěnami

Na začátku dalšího dne projedete obec Selzthal, mimochodem - kratší varianta výletu začíná právě zde, staví tu rychlíky z Linze. Pak se stezka trochu zavlní a čekají vás úseky po šotolině.

Dominantou této části trasy je poutní kostel Frauenberg na kopci, zvedajícím se asi 130 metrů nad údolí. Historicky mnohem důležitější je ale benediktinský klášter z roku 1074 v Admontu o kousek dál. Pozoruhodná je jeho knihovna, podle řady pramenů největší klášterní knihovna světa. Navštívit ji sice lze jen v rámci organizované prohlídky, ale pokud máte aspoň trochu času, udělejte to. Vzdušný, prostorný areál kláštera je místem, kde se i s kolem dobře relaxuje.

Klášterní knihovna v Admontu Náměstí s hodinovou věží ve městě Enns

Již před příjezdem do Admontu jste si museli všimnout mohutných vápencových skal na východním obzoru před vámi. To je začátek soutěsky Gesäuse, jednoho z nejhlubších kaňonů Evropy, kterým budete za chvíli projíždět.

Nejdivočejší úsek Gesäuse mezi Admontem a Hieflau měří 25 kilometrů a vede tudy jak silnice, tak železnice. Enže tu i za nízkého stavu vody nespoutaně bouří, údolí je sevřené, stinné a z obou stran padají vysoké vápencové stěny až do vody. Zatímco vy jedete v nadmořské výšce 600 až 500 metrů, vrcholy nad vámi bohatě převyšují 2 000 metrů. Nejvyšší Hochtor má 2 365 m, dominantní štít Grosser Buchstein nad levým břehem 2 224 m.

Pohled na skalnaté vrcholy Sparafeld a Reichenstein v Gesäuse

Pěšáci na Štýrský Matterhorn a bikeři na Hochsheibenalm MTB Radweg

Pokud vám časový rozvrh dovoluje si cyklovýlet o den protáhnout a proložit ho pěším výšlapem, tak v Gesäuse máte nejlepší výběr. Ale pozor, nejsou tu žádné lanovky. Pokud byste tedy následující den měli vrcholové ambice, počítejte s tím, že se při výstupu dost nadřete.

Dobrým východištěm do Gesäuse je odlehlé Radmerské údolí - dojeďte na kole do Hieflau, zahněte vpravo a asi po deseti kilometrech mírného stoupání dojedete do Radmeru. Odtud je pěšky dostupný Lugauer (2207m), jeden z nejcharakterističtějších zdejších štítů, kterému se kvůli tvaru přezdívá "Steirische Matterhorn".

Enžská cyklostezka u Grossramingu Půvabné panoráma města Steyr

Pokud se naopak nemůžete dočkat pořádného terénu na bicyklu, najeďte u Gstatterbodenu na cyklotrasu nazvanou Hochsheibenalm MTB Radweg. Varianta je to reálná, pokud máte pořádné horské kolo, slušnou fyzičku a málo bagáže. Tato stezka pro mountainbiky vás totiž vyvede až na planinu Hochsheibenalm ve výšce 1 200 m, s celkovým převýšením přes 700 metrů. Poté, co se vyškrábete až nahoru, vás následný sjezd přivede do Hieflau, kde se zase spojíte s páteřní Ennsradweg.

V Hieflau se tok řeky a tím i směr cyklostezky ostře obrací k severu. Enži tu sice spoutali několika přehradami, ale údolí je i nadále malebné, stísněné a hodně lesnaté. Částečně po silnici se asi po dvaceti kilometrech dostanete do malebně položeného městečka Altenmarkt. To je strategické místo pro další nocleh.

Skrze tunely bývalé železnice

Za Altenmarktem pokračuje Enžská cyklostezka delším úsekem po silnici. Nejen proto doporučujeme zvolit alternativní trasu, která vás zavede do nitra opuštěného, panenského pohoří Reichraminger Hintergebirge.

Z Altenmarktu se pusťte nejprve po silnici k západu směr Windischgarsten a ve vesnici Unterlaussa odbočte vpravo. Úporné stoupání vás vyvede na sedlo Mooshöhe, ze kterého se vám otevře výhled na nekonečné moře lesů. To je Reichraminger Hintergebirge, největší souvislá lesní oblast v Rakousku a současně jedna z nejméně narušených částí celé země.

Tzv. Velký kaňon v Reichraminger Hintergebirge

I když se to nezdá možné, vy touto fantastickou, téměř panenskou krajinou projedete celkem snadno - držte se směrovek "Reichraming". Za Mooshöhe následuje prudký sjezd, brzy skončí asfalt a pak pokračujete mnoho kilometrů po cestách podle divokých potoků nekonečnými lesními komplexy.

Ale přece! Intenzivnější lidskou přítomnost v minulosti tu prozrazuje několik tunelů, kterými budete projíždět. Jsou to pozůstatky po lesní úzkokolejce, kterou tu zprovoznili po 1. světové válce, aby se svezlo dřevo po velké kůrovcové kalamitě. Nákladní vlaky tu jezdily do roku 1971, pak byl provoz zastaven a koleje sneseny, z tělesa dráhy se staly lesní cesty a zčásti i cyklostezky.

V tunelech je tma a vlhko, buďte opatrní. A pokud vás ozvěny dávných časů zaujaly, můžete se po vyjetí z lesů zastavit v Lesním muzeu (Forstmuseum) v Reichramingu, případně v novém informačním centru Národního parku Kalkalpen.

Reichraminger Hintergebirge

Perly hornorakouských měst na závěr

V Reichramingu se opět napojíte na páteřní cyklostezku Ennsradweg a pokračujete zase podél toku Enže. Kilometry tady rychle ubíhají, řeka se brzy zklidní a údolí se postupně rozevírá – to je signál, že ústí do Dunaje už není příliš daleko.

Asi 25 km za Reichramingem přijedete do města Steyr, známého jako důležité průmyslové centrum, ale hlavně také jedno z památkově nejhodnotnějších měst Horního Rakouska. Určitě si aspoň projeďte ulicovité náměstí lemované nádhernými barokními a rokokovými domy a zastavte se na vyhlídce nad soutokem řek Enns a Steyr.

Trasa staré lesní železnice v Reichraminger Hintergebirge

Ze Steyru máte několik možností, jak pokračovat dál až k Dunaji. Na výjezdu z města je snadné se ztratit, protože značení tu není perfektní. Doporučujeme držet se na pravém břehu Enže a pokusit se najít vedlejší silničku vedoucí přes obec Dorf a Ernsthofen. To už pojedete víceméně plochou krajinou s obilními lány.

Asi 15 kilometrů za Steyrem spatříte nalevo vysokou věž – to je Městská věž v Enns, posledním místě podél stejnojmenné řeky, které stojí za zastávku. Enns získalo městská práva již roku 1212 a řadí se tak mezi nejstarší města Rakouska. Možná vám tu přijde vhod některá z venkovních restaurací na klidném hlavním náměstí.

Za Ennsem sledujte značení směr Mauthausen a přibližně po pěti kilometrech "odstřihnete" poslední metr Ennsradwegu. Cyklostezka tady končí a napojuje se na Dunajskou cyklostezku (Dorauradweg). Té určitě využijete, pokud se potřebujete dostat do Linze na vlak nebo zpět k autu. Převede vás přes most na protilehlý, levý břeh Dunaje do Mauthausenu (nechvalně proslulý KZ-Lager stál poněkud stranou na svahu, dnes je tam muzeum a pietní místo) a po asi dvacítce snadných kilometrů dorazíte do Linze.

Letecký pohled na horní tok řeky Enže