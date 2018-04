Projděte se nedotčenou přírodou Bílých Karpat!

Republika má jen pět dalších rezervací tohoto typu. Lopenická trasa se liší od dalších stezek, které už v Bílých Karpatech existují. "Ty mají více regionální charakter, procházejí několika obcemi. Proto jsou vhodné spíš pro cyklisty," uvažuje Jan Jongepier ze Správy chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. "Kdežto naše stezka je kratší, víc pro rodinné výlety než pro cyklisty," doplňuje starosta Vojtěch Vráblík.

"Nejen tato stezka, ale všechny přírodní rezervace v Bílých Karpatech ukazují, jak v praxi může vypadat harmonie mezi člověkem a přírodou. To člověk v těchto místech po tisíce let citlivě působil na přírodu a přetvářel ji. Nebýt toho, místo vzácných orchidejí na lučních loukách by tady dnes určitě byly jen zarostlé lesy," tvrdí Jan Jongepier ze Správy chráněné krajinné oblasti.

Vyznačené naučné stezky už kromě Lopeníku existují v Bílých Karpatech také poblíž Strážnice, Velké Javořiny, Žitkové a Bojkovic. V červnu se k nim přidá další naučná stezka, která povede kolem Strání.