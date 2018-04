Prohlédněte si je, než zmizí. Unikátní snímky arktických ledovců

Autorem snímků je Paul Souders, uznávaný americký fotograf divoké přírody, který po dobu deseti let zaznamenával obří ledovce ve vší jejich majestátní kráse. Na fotografiích zachytil nejen tichou a ledovou krásu nehybných bloků ledu, ale i ohromnou sílu při pádu odlomených kusů ledovce do vody, kdy se do oceánu dostávají tuny ledu.

Jedenapadesátiletý Paul Souders nelitoval peněz ani času a za posledních deset let opakovaně pořádal expedice do Grónska, Norska a na Aljašku. Ve své vlastní lodi najezdil skoro 10 tisíc kilometrů.

Soudersovy snímky vycházejí shodou okolností v listopadu letošního roku, kdy profesor Peter Wadhams z Cambridgeské univerzity, považovaný za předního britského odborníka na změny klimatu, varoval, že ledovce ze Severního ledového oceánu mohou už za pouhé čtyři roky zcela zmizet. Za jejich rychlý úbytek podle něj může globální oteplování.