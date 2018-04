Dopřejte svým lyžím dokonalý tuning. Tak vypadá profesionální servis

Znáte to sami moc dobře. Po několika pobytech na horách už hrany lyže nedrží tak, jak na začátku. Někdy dokonce o kámen ve sněhu poškodíte skluznici. To je vždy nejvyšší čas jít s lyžemi do servisu. Nejsprávnější je ale zajít s nimi na údržbu před každou sezonou.

V pražském servisu firmy Scott máme možnost vidět, jak se dá podrápaná a tupá sjezdová lyže na německých strojích Reichmann znovu "rekonstruovat" tak, že nejen dobře vypadá, ale i jezdí. Výhodou zdejší techniky je, že umožňuje individuální přístup. Lyže po takovém servisu může dokonce být ještě o pár procent lepší, než když vyjede z "kombajnů" běžných velkých půjčoven a servisů.

Čištění, broušení, struktury

Jak vypadá správný postup? Co se s vaší lyží vlastně bude dít? Řekněme, že dostala na závěr loňské sezony pořádnou "ránu" a je v ní rýha jako hrom. Servisman musí lyži nejprve očistit a odmastit. Jestliže je díra příliš velká, tak se musí vyseknout kousek poškozené skluznice a nalepit tam nový. Když jde o menší poškození nebo třeba šrám, tak se místo pouze zataví speciální páječkou. Lyže se nechá chvíli vychladnout a pak se přebytečná hmota nahrubo strhne železnou škrabkou.

Dále se ručně zbrousí hrany na brusném papíře. Účelem tohoto mezistupně je hlavně strhnout případné šrámy a seky na hranách a také umělou hmotu z bočnic lyže. To proto, aby se nezanášel keramický kotouč, kterým se později dolaďují hrany z boku. Poté se skluznice musí trochu zbrousit na brusném papíru. Když je starší, tak nejdříve na hrubším, potom na jemnějším. Pokud je novější, tak pouze na jemnějším.

Pak se lyže vezme na brusný kámen, kde se hlavně srovná na jedné polovině kamene. Takové srovnání, zbroušení, se může provést podle stavu skluznice třeba i čtyřikrát až pětkrát po sobě. Na druhé polovině kamene se pak udělá struktura, která je do kamene vyrytá diamantem a obtiskne se na lyži. Tenhle delikátní krok se provádí vždy jen jednou. Struktury se dají měnit podle toho, na jaký sníh a na jaký způsob jízdy je lyže určena. Čím novější, jemnější sníh, tím jemnější struktura. Čím starší sníh, tím je struktura hrubší. Třeba závodní lyže mají strukturu velmi jemnou a někdy dokonce jen na části lyže. V dobrém servisu udělají strukturu trochu jemnější - šetrnější.

Jemné ladění: "finiš" hran

Kam se obrátit Vyplatí se jít do servisu, kde mají dobré stroje a odborníky se zkušenostmi. Dobře servisovat lyže v Praze například umí ještě Harfa Sport na Českomoravské, Ski a Bike Centrum Radotín, Ski servis Prosek, mimo Prahu třeba Skiservis Nedomlel ve Vysokém, SKOL MAX ve Špindlerově Mlýně, Vancl Sport ve Vrchlabí, Trtík Sport v Brně nebo Ski Servis Jaglarz Opava.

A to ještě zdaleka není vše. Profesionální lyžaři vám potvrdí, že skluznice je důležitá, ale alfou a omegou jsou hrany. Lyže po upravě skluznice musí jít do speciální mašiny, kde se provede tzv. "finiš" hran. Nastaví se především úhel z boku, stejný jako ze začátku na brusném papíru, a také úhel podbrusu.

Čím větší lyžařský expert, tím si nastavuje menší úhel z boku. Obvykle se pro většinu lyžařů brousí úhel 88 stupňů. Z boku brousí keramické kotouče. Podbrus zespodu skluznice pak brousí diamantové kotouče buď 0 - 0,5 - 0,75 nebo 1 stupeň. Čím menší podbrus, tím větší expert. Tím víc se ale lyže "zařezávají" a tím méně se na nich dá smykovat. Proto se pro ty, kdo už umí dobře lyžovat, dává podbrus 0,5 stupně, zatímco pro začátečníky 0,75 a na freeride, kdy se jezdí v prašanu a velmi rozdílných podmínkách, 1 stupeň.

V dobrém servisu po zbroušení hran vezmou ještě speciální brusnou "houbu na hrany", kterou mírně ztupí hrany na špičce a patce lyže, aby se tolik nezařezávala.

Voskování na závěr

To nejdůležitější je hotové, ale správný servis takto upravenou lyži ještě nemůže dát z ruky. Na řadu přichází voskovačka. Další stroj, kde se na jednom válci na lyži nanese transparentní parafín, který se pak na druhém válci (silonovém kartáči) rozleští.

Teprve potom je konečně hotovo. Vidět takovou lyži je radost a ještě větší radost je na ní se svézt.