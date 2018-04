Prodlužte si léto na jachtě v Chorvatsku

Sedm dní na jachtě - 1.díl

Chorvatsko zdaleka není jen obyčejné a někdy příliš nudné a zdlouhavé ležení na hotelové pláži. Pokud zvolíte loď a vypravíte se na putování po zdejších více než tisíci ostrovech, objevíte nečekané kouzlo země při Jadranu. MF DNES a iDnes vám přináší sedm reportáží ze sedmidenní plavby nitrem chorvatského pobřeží.

Začátek na Makarské

Všechno začíná na Makarské. V Bašce Vodě zastavujeme ráno v devět hodin po dlouhém osmnáctihodinovém putování autobusem z Prahy. Naštěstí Chorvaté pojali výstavbu dálnic ve své zemi jako prioritu následujících let, a tak se vnitrozemím kolem Plitvických jezer a dolů ke Splitu cestuje mnohem pohodlněji.

Přechod z jednoho klimatického pásu do druhého je patrný už v tuto ranní hodinu. Slunce pálí jako o závod a bílé oblázkové pláže hrají všemi barvami. Prostě téměř nejsou vidět. Ručníky, lehátka, slunečníky a hlavně koupající se dav ani nelze spočítat.

'Továrna' na turisty

Makarská riviéra je továrnou na turisty. Kdo tu však jednou stráví delší dobu, pochopí, proč tomu tak je. Skvělá přírodní scenérie dokáže způsobit, že masu návštěvníků jakoby ignorujete. Vždycky se budete chtít vrátit.

Tvrdi na nás už čeká

Naše loď už čeká v přístavu. Tvrdi, tak se plachetnice jmenuje, pojme na čtyřicet lidí a pohodlně je poskládá do jednoduchých, ale hezkých kajut.

Tahle velká loď má několik výhod. Ve vysokých vlnách je stabilnější než malá jachta. Dokonce i na otevřeném moři se člověk pohoupe, ale pevnou půdu pod nohama jen těžko ztrácí.

Také navazování kontaktů mezi neznámými lidmi, jež spolu musejí trávit čtyřiadvacet hodin po několik dní, může být pro někoho téměř adrenalinovým zážitkem. Loď, pokud se sejde dobrá parta, je výsostně společenskou záležitostí.

Teď ji však Mišo, plavčík a číšník v jedné osobě, musí nejdříve uklidit a připravit pro nově příchozí. Tedy pro nás. Dopoledně tak trávíme na plážích Bašky Vody, ve zdejších restauracích, které svými cenami ihned naznačují, že Makarská patří k nejdražším oblastem Chorvatska.

Předražená Dalmácie

Bohužel toto později zjišťuji o celé Dalmácii, včetně zapadlých letovisek či o všedním životem tepajícím Zadaru, který si svými službami a velmi neupravenými plážemi v duchu Titova totalitního režimu ani v nejmenším nemůže nárokovat punc luxusního střediska.

Jdeme po bašské promenádě, ještě po česku navlečeni do teplejšího oblečení, plně ověšeni foto a video technikou. Trochu budíme pozornost, zdejší "makarský" lid se promenuje jen v plavkách. Několik kilometrů dlouhé pláže, které se táhnou v severozápadním i jihovýchodním směru, má na dosah ruky. Netřeba se tedy převlékat.

Středem pláže jde zrovna rychlým tempem mladá žena, která jen zcela nenápadně oznamuje "ubrusy". Jsou na prodej, ale jen málokdo si je stihne koupit. I kdyby chtěl. Je nutno počkat do zítřka, koloběh života se tady opakuje.





Obranná věž ("kula" v Trogiru



Kdo přijde pozdě, neodpluje

Loď opouští přístav nakonec kolem třetí hodiny. Pravidla jsou jasně stanovena; je nezbytné dodržovat časy odplutí, kdo přijde pozdě, má smůlu a zůstává na pevnině. Nejsme mateřská škola. Spíše to ale funguje tak, že se hlídáme navzájem, jen výjimečně je někdo na lodi sám.

Odrážíme od břehů a téměř na ploché hladině putujeme směrem k Trogiru. Historickému městu, jehož základy položili Římané a zanechali budoucím generacím duch dávných časů ukrytý mezi chladivými zdmi.

Na jižní straně jsme odříznuti od volného moře ostrovem Brač s nejvyšším ostrovním vrcholem v Chorvatsku - Vidovou gorou, která dosahuje téměř 800 metrů nad mořem. Na severní straně míjíme nejslavnější letovisko Makarské riviéry - Brelu, a pak Omiš s kaňonem smaragdově zelené řeky Cetiny, velkolepý Split s Diokleciánovým palácem.

Plachetnice se stále klidně pohupuje a slunce se sklání k obzoru. Zabarvuje moře do několika odstínů rudé a oranžové, barevné pole se každou sekundu mění. Několik odvážlivců skáče do vody v zátoce na dohled Trogiru. Tmavé hlubiny slunce mění do přívětivějších tónů.

Noc v Trogiru

Kotvíme v trogirském přístavišti spolu s dalšími několika desítkami jachet, lodí, luxusních i obyčejných motorových člunů. Noční život na "rivě" tepe v šíleném tempu. Vnitřní úzké uličky, které ukrývají krásy, kvůli nimž byl Trogir zapsán do seznamu UNESCO, však nabízejí oázy nesmírného klidu i zapomnění.

