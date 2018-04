Známe jedny z nejhezčích túr v Alpách. Tipy na prodloužený víkend

, aktualizováno

Tisíce barevných tónů i daleké rozhledy. Přinášíme pět z nejlepších tipů, kam se vydat do Alp za podzimními scenériemi. Podíváte se s námi na Habelerův okruh, do Bertechsgadenských Alp, na masiv a soutěsky Ötscheru i do téměř neznámých Seckauerských Alp.