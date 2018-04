Procházky a pobyty se psy v Praze, na hradech a zámcích a v zoo

K nim patří zejména Dovolená se psem, speciální databáze ubytování pro pejskaře s přehledným seznamem míst, kde jsou vítáni psi a někdy i kočky. Neslouží jen k jednoduššímu plánování cest, najdete tu i reportáže z různých míst s řadou výletních tipů a zkušeností.

Kost patří psům!

Jedním z míst, pro které tihle pejskaři a jejich čtyřnozí kamarádi zvedají všechny psí i lidské palce, je apartmán na hradě Kost. Hradů vstřícných pejskařům totiž není zase tolik, ale majestátní Kost poskytuje dokonalou pohodu a výtečné zázemí všem.

Ke čtyřlůžkovému apartmánu navíc patří soukromá zahrada pod hradbami plná kamenů, se skálou a ohništěm. Se psy dokonce můžete i na prohlídku hradu, pokud vydrží okruh dlouhý hodinu až hodinu a půl, a samozřejmě přímo z bran Kosti můžete vyrazit na turistické stezky a do okolních skal.

Pro vás a vaše čtyřnohé kamarády jsme připravili pár podzimních výletních tipů.

Jsou tu skalní domky a pohodlné písečné lesní cesty, své si tu najdou i milovníci filmových míst. Cesty údolím Plakánek vás dovedou do obce Střehom, kde stojí mlýn Doroty Máchalové z pohádky S čerty nejsou žerty, odbočka z údolí vás dovede do Vesce u Sobotky s řadou roubenek a nádhernou návsí, kde se natáčela komedie Jak dostat tatínka do polepšovny. Zkrátka se zdá, že Český ráj se honosí nebeským názvem oprávněně.

Výlet s pejsky (a kočičkami) na hrady a zámky

Mezi českými hrady a zámky je Kost sice výjimkou, ale není jediná. Své brány pro psí návštěvníky otevřela řada hradních a zámeckých parků, někde smíte se psy i nádvoří.

Do interiérů je to horší, výjimku – a ne všude – mají asistenční psi, jinde – třeba na zámku v Horšovském Týně, na hradě Kašperk, na hradě Bítov nebo na hradě Švihov – můžete po domluvě v pokladně dovnitř vzít malého psa v tašce nebo v náruči. Podmínkou zkrátka je, že se psí tlapky nesmějí dotknout naleštěných dlaždic a parket, že vás mazlíček nebude rušit výklad a dokonce i to, že nesmí vadit ostatním účastníkům prohlídky.

Na hradě Svojanov nejenže psům můžete ukázat hradní interiéry, ale v restauraci pro ně občas připravují speciální menu.

Se psy se bezplatně projdete po hradě Střekov, po hradě Hasištejn nebo po skalním hradě a poustevně Sloup, ale musí být celou dobu na vodítku a neznačkovat každý roh a sloup.

Velkorysý přístup má hrad Svojanov, kde nejenže se slušně vychovaným pejskem na vodítku můžete absolvovat zdarma kterýkoliv prohlídkový okruh, ale hradní restaurace dokonce příležitostně připravuje i menu pro pejsky. Psí či kočičí vstupenka do interiérů hradu Houska vás vyjde na 20 Kč, stejnou částku zaplatíte i na hradě Bezděz, kde psi nesmějí jen do královské kaple.

Psí procházky v Praze a okolí

Zatímco na venkově si poradíte snadno, pejskaři v Praze to tak jednoduché nemají. I tady ale najdete řadu míst, kde můžete nechat své hafany proběhnout, třeba v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí mezi městskými částmi Hlubočepy a Řeporyje. Pokud jste tu ještě nebyli, prozkoumáváním četných lomů, jezírek, skal a bočních kaňonů můžete klidně strávit celý den.

I v Praze najdete řadu míst, kde můžete nechat své hafany proběhnout, třeba v Šáreckém údolí.

Jen o kousek dál leží Chuchelský háj s minizoo, dalším skvělým místem pro dlouhé procházky je Břežanské údolí, kterým vedou od Zbraslavi a Vltavy značené i neznačené cesty až ke keltskému hradišti Závist. Čekají vás tu sice náročnější terény, ale zato spousty vyhlídek, lesních altánů a další lesní zookoutek, ba dokonce i několik naučných stezek, které vás seznámí s dávnou minulostí a keltským osídlením.

Spousty tras pro výlety s kočárky, na kole a pro procházky či běh po dvou i po čtyřech slibuje rozsáhlý Klánovický les na východě hlavního města. Půli jej železniční trať s dobře označenými přechody, u Úval na něj navazuje o něco menší, ale pro výlety se psy podobně báječná Škvorecká obora. Dobře známé je i Šárecké údolí na severu Prahy, které se od zříceniny letohrádku Baba vine a kroutí až k vodní nádrži Džbán. Hlavní výhoda? Vedle frekventovaných cest tu najdete i opuštěná přírodní zákoutí, kde se psi volně proběhnou a nikomu nebude vadit, že jste je na chvíli nechali bez vodítka a bez košíku.

Se psem do zoo? Jde to, ale kam ano a kam ne?

Skvělý nápad, říkáte si, ale smí se to? Správná odpověď zní jak kde; zatímco v pražské zoo jsou na psí doprovod bezvadně připraveni včetně úvazů u pavilonů, kam psi dovnitř nesmějí, a misek s vodou podél cest (vstupenka pro psy stojí 100 Kč), jinde o psy nestojí.

Ponechme stranou fakt, že pro psy i pro vás bude výlet do zoo úžasným zážitkem plným nových objevů a zvědavých zvířat ve výbězích, která na vaše čtyřnohé miláčky budou reagovat docela jinak než na vás. A protože pražská zoo leží jen pár set metrů od obřího parku Stromovka, můžete je na závěr nechat volně proběhnout podél Vltavy na Císařském ostrově nebo právě v někdejší Královské oboře.

Možná za to může jméno hradu Kost, ale právě tady objevíte skvělý apartmán, kde se můžete ubytovat i se čtyřnohými kamarády.

Se psy se můžete vypravit do zoologické zahrady ve Dvoře Králové (psí vstupenka za 100 Kč), do zoologické zahrady v Ústí nad Labem (psí vstupenka za 60 Kč), do zoologické zahrady v Olomouci (psí vstupenka za 50 Kč), zoologické zahrady v Brně (psí vstupenka za 30 Kč) a zooparku Zájezd nedaleko Buštěhradu (psí vstupenka za 25 Kč), zdarma se se psy podíváte do Podkrušnohorského zooparku v Chomutově, do zoologické zahrady v Táboře a do ZOO parku ve Vyškově.